La verdadera madre del populismo

El populismo presenta algunos rasgos básicos: un primer rasgo es la ausencia en sus individuos de una opinión crítica, o sea, de capacidad para interpretar las cosas; otro, muy relacionado con el anterior, es la credulidad, es decir, la disposición a creer lo primero que a uno le cuentan, y a rebotarlo; un tercer rasgo, que tiene que ver con los otros, es la masividad, que hace que por su simplismo y por basarse en impulsos primarios e inmediatos se multiplique a mucha velocidad, como algunas bacterias. Bien, puesto que no será difícil que estemos de acuerdo en los rasgos, pasemos a su caldo de cultivo, que no es otro que la ignorancia, la desinformación y el abandono cultural de una parte de la gente, que en una sociedad en la que tiene oportunidades mil de informarse y acceder a los bienes de la cultura es casi siempre culpable, tanto como el que tiene ducha y no se lava.