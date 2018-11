Son ya tantos los días conmemorativos de algo a evocar, que ha pasado sin pena ni gloria la efeméride anual del día del ahorro. Con lo cual tiene su lógica que haya sido vano mi intento de encontrar una alcancía en toda la ciudad. No solo porque muchos dependientes de comercio desconocían el significado de una palabra de tan hondas raíces andalusíes, sino porque, simplemente, no tenían alcancías. Al fin conseguí localizar una hucha, que siendo parecida no es lo mismo.

La alcancía no permite rescatar el dinero que almacena si no es rompiéndola, mientras que la hucha permanece intacta, pues tiene una puerta falsa por la que se puede sacar el dinero y conservarla intacta. Por eso todos hablan de la hucha de la Seguridad Social, y no de la alcancía, pues en ella manos ajenas las meten por el portillo, y sacan los fajos de billetes que empresarios y trabajadores han estado ahorrando a sus propias expensas, dejando la hucha aparentemente intacta, pero más vacía.

A los malagueños de mi generación nos encantaba que nuestros padres nos abrieran ´la cartilla´ en Unicaja, que entonces tenía un nombre más largo y serrano, ya que recibíamos una hucha con la que nos iniciaban al rito del ahorro. Había que aprovechar cualquier reunión familiar para pedir unas monedas que, con aire de superioridad, introducíamos nosotros mismos, pues los derechos del familiar terminaban con la entrega de las monedas; las que en nuestra candidez creíamos mejor que los billetes, porque eran sólidas y sonaban al agitar la hucha. Aquello tenía su importancia. Nos ilusionábamos pensando lo que podríamos comprar a base de nuestro propio esfuerzo. Nos hacía sentirnos mayores y responsables.

Hoy en día, sin haber acabado de superar el estado del despilfarro, que otros llaman del bienestar, y pese a la crítica situación a la que nos ha llevado la quiebra de ese modo de vida, constatamos tristemente que sin alcancías y sin huchas no es posible inculcar a nadie los beneficios del ahorro. Nos hemos quejado hasta la saciedad de la crisis, hemos visto culpar de lo sucedido unas veces a los tirios y otras a los troyanos, según de donde soplara el viento del poder, y por supuesto nunca nos hemos atribuido individualmente responsabilidad por lo sucedido. Pese a ello, seguimos empeñados en despilfarrar demagógicamente nuestro menguante patrimonio a la primera oportunidad que se nos presenta, y seguimos gastando al grito tan poco solidario de que quien venga detrás que arree.

En el plano económico hemos sustituido la capacidad de ahorro, la del esfuerzo individual y particular, por la subvención, por el subsidio, por el falso pensamiento de que tenemos el derecho a recibir, aun cuando no nos hayamos hecho acreedores de la ayuda por merecimiento alguno. Un pernicioso hábito que estamos inculcando incluso a los inmigrantes indocumentados que ahora inundan nuestras costas.

La incapacidad de ahorro se ha instalado también en nuestros valores y así, no solo no propiciamos el avance en el pensamiento, sino que estamos renegando de las propias ideas, de nuestra cultura, haciéndonos cada vez más vulnerables a los cantos de sirena del populismo, con el peligro que ello comporta. Vemos avanzar a pasos agigantados una apasionante y a la vez peligrosa invasión de la inteligencia artificial, sin sopesar debidamente las consecuencias que la misma conlleva, en lo que se me antoja pueda ser inicio de una nueva era de la historia de la Humanidad.

No es preciso apelar al recuerdo de la decadencia de la elevada cultura romana en su etapa final, que casi resultó aniquilada por las hordas de los pueblos de más allá de las Marcas septemtrionales. Nosotros, de no cambiar el rumbo, no necesitaremos elementos que vengan de fuera a fulminarnos. Nos va a fagocitar nuestro propio despilfarro económico y la dilapidación del patrimonio cultural que hemos recibido como fortuna heredada de milenios. Hemos roto la alcancía, y el tesoro acumulado lo estamos malbaratando.