Símbolos y humoristas

España anda revuelta porque un humorista ha decidido, durante una actuación televisada, sonarse los mocos con la bandera. Las reacciones no se han hecho esperar y varias marcas comerciales han retirado sus anuncios de la cadena, que pertenece al conglomerado de A3 Media, y algunas cuantas más han amenazado con hacerlo. Es lo que tiene agitar símbolos, son representaciones colectivas que significan mucho para demasiada gente y, si uno arremete contra ellos, hay quien se ofende. No es mi caso. Observo esto como espectador imparcial, divertido casi de ver a tanta gente indignada rasgándose las vestidura por el gesto de Dani Mateo; pero, dicho sea esto como preámbulo de mi reflexión, tampoco llego a entender por qué para hacer humor hay que mofarse o ridiculizar un símbolo que representa tanto para los mismos que, estoy seguro, lo han aplaudido alguna vez. No estoy ni con los que quieren crucificarlo ni con quienes lo defienden a capa y espada, como si en el humor valiera todo. Eso no es así. He escuchado a Alberto Garzón, el coordinador general de IU, sí, el mismo que se ha entregado al abrazo del oso de Podemos con la alegría propia de un fanático religioso que va al cadalso, pedir la despenalización de los delitos contra los sentimientos religiosos. También lo he escuchado decir que la libertad de expresión debe amparar las sátiras sobre figuras religiosas. Yo siempre he escuchado que la libertad para decir algo acaba en la ofensa al de enfrente y, aunque no comparto que se castigue penalmente a alguien por blasfemar en público y con dolo, tampoco entiendo muy bien por qué hay que hacerlo si, al llevarlo a cabo, uno ofende a quienes le rodean o, al menos, a algún grupo de la sociedad. ¿Por qué, sin embargo, hay una cruzada políticamente correcta para que no se pueda ni toser sobre según qué cosas y términos y, cuando hablamos de cristianismo, por ejemplo, todo vale? Para hacer crítica o mofa de algo o alguien, ¿hay que ridiculizar a Mahoma, un profeta que representa tanto para tantos millones de personas? ¿O a Jesús? ¿O a Buda? Yo, lo repito, no me siento ofendido si eso ocurre con mis creencias o con mi ideología política o incluso con la bandera de mi país, pero tampoco entiendo que tenga que hacerse per se, como si la ofensa gratuita lo resistiera todo. Una cosa es que no deba acabar en un juzgado ni en la cárcel, cierto es, pero otra es que a quien lo hace se le rían todas las gracias, porque, también está claro, hay símbolos de los que es más fácil chotearse que de otros. Estoy de acuerdo con que se le hacen muchas cosas peores a la bandera que lo que hizo, en un lance muy desafortunado, este humorista: evadir impuestos, despilfarrar el dinero público o trincar de lo lindo en la cúspide de una caja de ahorros, pero la libertad de expresión de uno acaba justo donde empieza la del otro. Despenalicemos, pero respetemos a todo el mundo.