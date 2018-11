Esta gente qué come

Se habla poco de lo que comen los políticos. En las entrevistas que conceden, o que les arrancamos, en sus apariciones públicas, suelen manifestar qué leen o a dónde viajan o con quién se escaparían a una isla desierta. En ocasiones nos desvelan qué harían para empeorar la sanidad o donde seguirían sin construir esa carretera que tanto hace falta. Pero se callan lo que comen. Descartando que sean practicantes del ayuno, suponemos que a no ser que padezcan un trastorno grave, las candidatas y candidatos a estas autonómicas andaluzas tendrán afición al café, el té, el aceite de oliva, el pescaíto mediterráneo y los buenos vinos. Juan Marín, el candidato de Ciudadanos tiene aspecto como de ir a oler un oloroso, valga la redundancia. Teresa Rodríguez no desentonaría pidiendo un espeto, cosa que también hace el que suscribe cada vez que puede. Siendo gaditana le presuponemos una propensión a las papas con choco, tal vez en El Faro, donde las preparan de maravilla.

Susana Díaz puso a régimen su ambición tras perder las primarias con Pedro Sánchez. Fue como introducir un cierto ascetismo en su vida, lección aprendida, humildad en vena; un no dejarse ir que tal vez hubiera sido un definitivo sí dejarse ir en caso de haber ganado las primarias, que la hubieran convertido en reinona del socialismo español. Díaz puso a régimen a su ego y ahora se come los días, visita pueblos y ciudades medias, besuquea, palmea, sonríe y promete libros gratis de texto o tal vez libros de texto gratis. La palabra gratis es muy grata y hay que meterla siempre en cualquier sitio incluso estando a régimen. No hay que privarse de ella. De la palabra, no de Díaz. Susana se mete ya hoy en campaña y tal vez se atice un Aquarius para reponer fuerzas y una manzanita a media tarde, costumbre muy saludable y ya prescrita a través de su refranero por el nunca bien ponderado pueblo inglés, tan inhábil en cuestiones gastronómicas como dotado para la piratería en tiempos pasados.

Juanma Moreno, al que sus asesores unas veces llaman Juanma Moreno y otras veces Moreno Bonilla, va esquivando la cara de papa que a todos se nos pone a cierta edad con ejercicio y enviudando a las lentejas, que se llevan muy bien con el chorizo pero que son más sanas y menos grasientas sin el citado embutido, embutido cárnico orgánico originario de la península ibérica, tradicional también en la cocina iberoamericana que posee 398 miligramos de sodio por cien gramos, dato que sin ser necesario ni preocupante teníamos alojado en ese cajón del cerebro que almacena los datos inútiles, cajón que si por ejemplo lo abrimos ahora encontramos que Cobija es la capital de Pando, región de Bolivia donde la temperatura media es de 26,6 grados centígrados, lo cual a nuestro parecer roza la temperatura perfecta, si bien estaría mejor 22 grados y sin humedad, lo que no quita para que entendamos que con tal clima, la noble industria de la abriganza y las prendas de invierno tendría más que dificultades, no ya para vender algo y crear empleo, también para subsistir.

Se habla poco de lo que comen los políticos, que de toda la vida en España han hecho política en los restaurantes, en esos reservados de Lhardy, Botín, Ciriaco o Casa Delfín. Ahora se lleva más el sushi que los callos como acompañante para la conspiración posmoderna. Se sacan o meten en las listas electorales o se defenestran y traicionan con la soja en la mano.