Campaña a la andaluza

Estamos en campaña electoral; da igual cuando lea usted esto. La política ha conseguido que todos los días lo sean. En todos, sin falta hay promesas, compromisos, anuncios y ocurrencias; todos en positivo, todos constructivos, todos con su aderezo de ideas fuerza para que resulten fácilmente digeribles.

En ocasiones puede que sienta un mayor estremecimiento electoral, o que le chirríe que alguien califique como encanallamiento el señalar que cosas no han funcionado en casi cuarenta años desgranando formas y maneras, simples y alambicadas, echarle la culpa a otros de la propia incapacidad. No se preocupe: es la campaña electoral en Andalucía, que tiene la peculiaridad de que resulta más ruidosa en sus promesas y más sufrida en sus decepciones; la primera tiene el altavoz triple de quien habla por la tierra, la administración y el partido, que es ese PSOE indistinguible de los otros dos elementos, hasta el punto de que de sí mismo pudiera afirmar que es, a la vez, uno y trino; la segunda, la conversión de esas promesas en infrasonidos, capacidad que tenemos los andaluces, que convertimos en ondas imperceptibles al oído humano las siempre repetidas de excelencia, inversiones, empleo o planes, cuando transitamos por la vida real y no por la Andalucía –idílica y narcótica– de los eslóganes y la programación de Canal Sur. Cuánta oportunidad desaprovechada, cuánto derroche y mangoneo, cuánto cortijillo y qué poquito nos hemos movido. Susana Díaz pide en estas elecciones «Más Andalucía». Nos vamos a romper por las costuras, de tanto afán. No sé si quiere estirar la bandera para quedarse con el Algarve creciendo por la izquierda o con la huerta murciana si lo hace por la derecha, o si se pretende reclamar más competencias porque hay que buscar nuevos retos de no hacer nada . Yo casi agradecería un «Andalucía, la justa»: con el mismo tamaño, pero mejor aprovechadita.