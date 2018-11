Dylan Ennis: El niño que quería la pelota

La tradición en la familia Ennis es jugar al baloncesto. Tony McIntyre, su padrastro, dirigía el principal programa de baloncesto de CIA Bounce en Canadá. Su madre, Suzette Ennis, es amiga íntima de la madre de Tristán Thompson, actual jugador de los Cavaliers, con quien coincidió en el instituto y siempre le inculcó a sus seis hijos la pasión por el baloncesto. Dennis es el segundo de seis hermanos que han estado relacionados con el baloncesto. El mayor, Brandon, fue el primero. Compartía habitación con Dylan en la casa familiar de Brampton en Ontario. Su padre había dibujado líneas y números en la pared para que los dos hermanos midieran su altura. Esa medición se convirtió en una competición que siempre perdía el pequeño Dylan. De crecimiento tardío, en secundaria su talla era de 1,49 metros, destacaba por sus largos brazos y sus pies grandes.

Dylan rompería el techo de cristal de Brandon que llegó a la universidad de Columbia en Washington al firmar por la prestigiosa universidad de Vilanova. El siguiente de los hermanos, Tyler, le superaría a él jugando para Jim Boeheim en Siracuse y siendo elegido en el número 18 del draft. Después de jugar en los Lakers la pasada temporada, ahora juega a las órdenes de Zeljko Obradovic en el Fenerbahçe. Los otros tres hermanos Brittany, Dominique y Tyylon también han tenido escarceos con la pelota naranja.

Dylan completó un largo periplo universitario. Después de un año en Rice se pasó a Villanova. Tuvo que estar un año sin jugar y después de dos años y de haber conseguido ser el base titular, abandonó el equipo justo el año anterior a que Villanova ganara la NCAA. No hubo problemas con sus compañeros, aquel equipo era como una familia, allí estaba también el baskonista Darrum Hilliard, ni con su entrenador. Era más simple, Ennis quería el balón. Era el base titular, pero los tiros y las balones decisivos no eran para él. Eso le llevó a Oregón donde nada más llegar se fracturó un pie. Debido a sus lesiones y a su año sin jugar cuando pasó a Villanova pidió a la NCAA la posibilidad de jugar un sexto año€ y con 25 años se convirtió en el «Abuelo» de la competición, al que sus compañeros acabaron llamado Ennis O.G. (Old Guy, tipo viejo). Su motivación: No quería dejar la liga sin dejar su sello, y lo consiguió. En una excelente temporada lideró a los Ducks de Oregón a la Final Four contra todos los pronósticos 78 años después y se convirtió en una leyenda de su universidad.

Con 26 años, Dennis daba el salto al profesionalismo cuando su hermano tres años menor, Tyler, ya habida pasado por varios equipos de la NBA. Lo hacía en Serbia en el Mega para pasar por el Estrella Roja antes de aterrizar en España. Este jugador canadiense, apodado «CanadianKid» en las redes sociales, juega para Jamaica, al contrario que su hermano, que lo hace con el país de la hoja de Arce. Jamaica es la tierra natal de sus padres y además de estos dos pasaportes tiene también el de Serbia que consiguió en su paso por el país balcánico. El sábado Ennis espera en Andorra al hombre al que vino a sustituir, Jaime Fernández. Si el madrileño se recupera veremos el duelo entre los dos jugadores más en forma de la Liga. Ambos lideran la clasificación del MVP: 1º Jaime y 2º Ennis. Y la de puntos, 1ºEnnis y 3º Jaime, sólo se les cuela Brizuela en medio. Un gran duelo que puede decidir un gran partido€ Suerte.