La hija de Lorca y Beyoncé

Bueno, pues habrá que hacer una columna sobre Rosalía. Por mí, encantado. Su "El mal querer" me parece una puñetera obra maestra, el mejor disco editado en España en muchos años, y desde hace semanas no se escucha otra cosa en mi casa. Ésta es una sección sobre televisión, no sobre música, pero se está hablando sobre Rosalía en las columnas sobre política, en las de gastronomía, en las de deportes. Sesudos blogs de literatura están haciendo entradas sobre Rosalía. Excuso decir lo que está pasando en las páginas de moda. El otro día me encontré con un blog sobre cardiología que comentaba los aspectos de cirugía traumatológica asociados al verso "pienso en tu mirá y tu mirá clavá es una bala en el pecho". Yo no voy a ser menos. Ésta es mi columna de exaltación de Rosalía. Y, además, sí que tiene que ver con la televisión. ¿Hace cuánto que "Later€ with Jools Holland", probablemente el programa de música pop más importante del mundo desde hace veinticinco años, no invitaba a un autor español? Porque ahí estuvo hace pocas semanas Rosalía haciendo que los espectadores de la BBC lamenten todavía más el Brexit. ¿Y quién fue la incontestable estrella de la última gala de entrega de los European Music Awards de la MTV? Rosalía, claro está. ¿El mejor momento musical de "Arde Madrid" -y mira que hay muchos buenos-? Rosalía. ¿La mejor entrevista reciente del "Late Motiv" de Buenafuente –y mira que hay muchas buenas–? Rosalía Vila. Aprovechémosla ahora todo lo que podamos, porque tal y como está el mercado es imposible que un arte así pueda sobrevivir mucho tiempo. Es puro rap, tan catalán, tan negro, tan andaluz, tan neoyorquino, tan gitano. Bob Dylan comiendo tortas de aceite en Triana. Bessie Smith conduce un camión de fruta desde Manresa a Hamburgo. Beyoncé y Federico García Lorca han tenido una hija quimérica a la que le gusta el trap.