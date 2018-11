Ocurrió el pasado miércoles, por la mañana. Una mañana fresca, plomizo el cielo, que lo mismo se ponía a llover que aguantaba así hasta la noche. Hacía yo lo que se hace normalmente en el Paseo del Parque pensando en el futuro próximo, concretamente en el fin de semana, este fin de semana, deseando lluvia, frío, motivos para quedarse en casa, impedimentos para un plan que implique calle, coche y distancia hacia el sofá. Pensando en otoño. Y aunque no me daba cuenta, al ir enfrascado en lo mío, el entorno ya me iba mandando señales que en ese momento yo no captaba... hasta que una hoja de arce comenzó su lenta caída hacia el suelo. Lentamente, recreándose, como diciendo «mira, mira, mira como giro, mira qué estilo, mira qué arte», hasta golpear el suelo como si el mismísimo martillo del dios del trueno hubiera sacudido los cimientos del centro de Málaga, zarandeándome y sacándome del ensimismamiento, de la caraja, y mostrándome lo evidente. De repente la cúpula arbolada del Parque adoptó el tono ocre y marrón que le es propia en noviembre; los habituales colores vivos y chillones de los corredores mañaneros se volvieron oscuros, apagados; incluso el uniforme del operario municipal de parques y jardines, afanado en amontonar hojas caídas, parecía menos amarillo fluorescente que habitualmente. Y al alzar la vista de la hoja, las vi a ellas. Si un verano, hace tres o cuatro años, el verano se materializó haciéndose carne antes mis narices en la playa de la Malagueta como una chica rubia en patines, luciendo su figura y su melenaza rubia fulgurante bajo los rayos del sol de agosto, el otro día fue la estación otoñal la que volvió a hacerse mujer. Dos, para ser exactos. Cogidas de la mano y paseando sin mirarse (es lo que tiene caminar de la mano), una con la mirada perdida buscando o pensando en algo; la otra sonriente, con esa sonrisa de satisfacción cuando pensamos en... bueno, cada uno sabe en qué piensa cuando pone esa cara. Dos caras de una misma moneda, dos caras incompatibles. Quizá una pensara en cómo decirle a la otra de forma delicada que el verano ya se acabó, quizá la otra estuviera pensando en dónde llevarla el fin de semana que viene. Quizá el otoño sea eso, y quizá me esté haciendo mayor, porque casado aunque sin hijos, últimamente no dejo de hablar del tiempo. Ojalá llueva hoy.