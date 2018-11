Desprecio a la independencia judicial

Es inaudito, vergonzoso y nada democrático, que a altos responsables de la Judicatura, los nombren los partidos políticos.

No existe un código ético, ni se valoran los principios fundamentales, morales, y lógicos, en un auténtico Estado de Derecho, para tomar esas medidas, despreciando descaradamente la independencia del poder judicial.

En mi humilde opinión, a los gobiernos les interesa poder manejar a los jueces, y de camino, a los medios, para perpetuarse en el poder; y se podrían poner múltiples ejemplos de la influencia que ejercen y sus consecuencias en la opinión pública.

Francisco Jiménez Urreta. Málaga



Un voto de confianza para los jueces

Vaya por delante mi más enérgico y decidido apoyo a todos los representantes de la ley. Estimo que la única garantía que tenemos los pobres, el último bastión en donde nos podemos refugiar y pedir justicia, es en la ley. Claro que tendrán fallos, claro que habrá algún corrupto, claro que habrá algún blandengue... Pero, ¿en qué profesión no hay gente así? Y por eso tendrá alguno que pagar. Yo mismo lo he sido y seguro que fallaré en más de alguna ocasión y le pido a Dios que me dé fortaleza para no titubear. No obstante, el hecho de que en menos de 15 días los jueces hayan cambiado de idea en un asunto así, me defrauda. Me hace pensar en dos cosas: que ha habido una bajada de pantalones, o que quizás alguien ha sido comprado para cambiar su voto. En cualquier caso, yo sigo apoyando firmemente a los jueces. Y no se crean los políticos del Gobierno de España que de este traspiés de los jueces van a sacar algún rédito: me imagino que es eso lo que están buscando... Y como dijo un gran pensador y filósofo: «La confianza no se gana por defecto del otro, sino por la forma de ser».

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga



Fútbol y protestas ciudadanas

Por lo que se oye en transportes y bares, muchos ciudadanos están indignados por temas como el separatismo o las resoluciones del Tribunal Supremo ante ciertos títulos universitarios o el escándalo sobre las hipotecas. Pero sus muchas obligaciones les impiden expresarse como antes. Propongo, pues, que esas manifestaciones se realicen a la salida de los partidos de fútbol.

Juan Gómez Vadillo. Málaga