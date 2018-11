TODAS LAS NOCHES LA MIRO

Todas las noches la miro. Es galante y confiada. Aún no tiene brazos, pero cree en la ruta. Patas sí. Y torneadas. Sabe mucho de intrigas. En su sombra cabe el destino. Ahora es otoño, pero sé que resistirá varios inviernos. Me gusta. A ella, también. A mi pequeña le gusta.Llegó a casa hace unos días. Es diminuta, color perspectiva. Eso hoy. Pero crecerá, y tomará otras formas. Será entonces, y ahora lo sé, cuando ese presente se descubra como el futuro del que hoy escribo. Aunque no lo creas, hablo de Educación, y de Cultura. Y por supuesto, de una silla.

El futuro nace cuando, seguros, nos levantamos de esa silla, y afrontamos el presente. Todas las noches la miro.

Francisco García Castro

Estepona



Dilema económico

El veto de Bruselas a los presupuestos de Italia es una medida inédita en la Unión Europea, que ve peligrar su futuro por la indisciplina económica de algunos de sus miembros. Aunque el Gobierno populista italiano ha puesto el grito en el cielo, tenía de plazo para revisar sus cuentas y acomodarse a las reglas de estabilidad firmadas por todos los países miembros. Muy mal ha tenido que ver las cosas la Comisión Europea para dar este paso. Italia es uno de los países fundadores de la Unión, su economía tiene un tamaño considerable y existe el riesgo de una nueva oleada de euro-escepticismo y populismo ante las próximas elecciones europeas. Esperemos que los gobernantes italianos recapaciten aunque el tiempo se ha acabado, puede haber prórroga.

Pedro García

Torremolinos