Perspectivas creíbles, por favor

Díaz contra Rodríguez. Marín contra Moreno. Duelo o dúo. Da igual. Las campañas electorales deberían tener un botón para autodestruirse. Si al quinto o sexto día se aprecia que van a aportar poco o nada, que pulse el primero que pase. Es pronto aún, pero ya no queda lugar para las sorpresas. Encuentros, desayunos informativos y reuniones de trabajo con colectivos han triturado la esperanza. Nada nuevo bajo el sol. Los candidatos presumen de los kilómetros que se han recorrido. Vida entre cuatro ruedas. Como en los ascensores cuando se debate sobre el tiempo que hace, el silencio hiriente se rompe interpelando al político de turno por las veces que le ha cambiado ya los neumáticos al coche. Es temporada alta para las empresas de renting que proporcionan furgonetas con los cristales tintados y chófer incluido. El amplio catálogo de promesas se expone en discursos aprendidos de memoria. Un tema o dos por día. Tenemos sobre la mesa construcción de hospitales, creación de puestos de trabajo, bajada masiva de impuestos de todo tipo sin concretar ninguno, inversiones en educación, rentas, agua, puentes, Guadalmedina, conexiones ferroviarias, embovedamiento de todo lo que se parezca a un río. Todo aplicable si se alcanza el poder. Me pregunto cómo esta campaña electoral puede ser tan aburrida. ¿Porque ya está todo decidido? Pues va a ser que no. No sabemos qué color tendrá el futuro Gobierno, por mucho que todas las encuestas coincidan en que será rojo PSOE. ¿Porque todos prometen lo mismo? Tampoco. Los programas electorales muestran claras diferencias, aunque la lectura se asemeje a la del Antiguo Testamento. La causa de mi aburrimiento la detecto en una justificación más abstracta. Más preocupante, si acaso. Percibo una falta de un boceto creíble sobre una Andalucía mejor en una Andalucía muy mejorable. Casi todo en esta campaña tiene que ver con el pasado. El PSOE sacando pecho de lo construido e inaugurado. Ciudadanos intentando borrar los últimos tres años y medio de apoyo continuado a quien ahora se presenta como la cabeza visible de un peligroso conciliábulo peronista. El PP preguntándose a quién le ha hablado en los últimos 37 años para que le hayan hecho tan poco caso en esta tierra. Adelante Andalucía pidiendo que se vuelva a servir pucherito andaluz en vez de panga en las aulas. Y Vox, llevándose la palma, anhelando la vuelta a un pasado negro y poco deseable. La prosperidad y el bienestar escasea entre los andaluces, pero la campaña se está librando a la defensiva. Porque de los golpes de efecto de plató y de Cataluña no se come. Hay una competición por los votos y los escaños. Echo de menos un mismo ensañamiento por una perspectiva que ofrezca más certidumbres y más unión en estos tiempos de penurias.