Askia Booker y el mensaje de la gasolinera

Booker nació y se crió en Inglewood en una época en la que el barrio de Los Ángeles era uno de los lugares más peligrosos de América. Un lugar donde las bandas dominaban la calle y donde todos eran potenciales objetivos de la violencia callejera. El glamour de «The Forum» donde jugaban Los Lakers y donde España jugó una final olímpica no tapaba los problemas de un barrio peligroso. El pequeño Askia vivió muchos peligrosos. «Lo he visto todo, lo he oído todo, incluso cosas que mi madre y mi padre no saben que he visto», comentaba a Brian Howell en BuffZone.com. Su madre, Daniele Ricardo, puertorriqueña; su padre, Toussaint Booker, suizo; y su hermano mayor, Rene Johnson, cuidaban al pequeño Askia pero el peligro estaba en todas partes.

Un día el padre de Booker le llevó a visitar Universal Studios junto a su primo y un amigo. Fue un día fantástico. De vuelta a casa, Toussint paró a repostar y a comprar algo para beber en una gasolinera de Chevron en las afueras de L.A. camino a casa. En cuanto el padre entró para pagar, «un Jeep rojo se detuvo y tres tipos salieron con pistolas». Se acercaron al coche y trataron de intimidarles. La rápida intervención del padre salvó a los adolescentes. «Esa noche fue una de las noches en las que dije: Sí, necesito jugar al baloncesto porque aquí fuera puedo perder mi vida».

El baloncesto le mantuvo lejos de la calle. Se convirtió en un adicto a las canchas de básket y comenzó a destacar. Askia siempre encontró su mejor versión sobre una cancha. Su buena actuación en la Price High School no le sirvió para que las grandes universidades se pelearan por él. Booker era lo que los americanos llaman un «jugador de riesgo». En las aulas, porque sus notas no eran las mejores; y en cualquier momento podía tener problemas académicos. Y en la cancha era tremendamente irregular.

Podía liderar a su equipo anotando 20 o mas puntos y al día siguiente fallar 10 tiros a canasta. Su esfuerzo le dio garantías en las aulas y el consejo del ahora agente libre y campeón de la NBA, Nick Young, le dio la solución en la cancha. Le conoció a través de su hermano y se hicieron amigos. La clave era la confianza: «Puedes trabajar muy duro y tirar 1.000 tiros al día que si no tienes confianza en tu juego y en ti, no lo lograrás». Askia mantuvo el trabajo, algunos días le daban las tres de la madrugada tirando en el gimnasio de la Universidad de Colorado con la confianza y salió adelante aunque los scout de la NBA le minusvaloraron. «Otro jugador más», «no tiene nada diferente»... y no fue elegido en el draft. Con el sueño de la NBA todavía en el horizonte comenzó su aventura por Europa y la D-League. El año pasado aterrizó en Sevilla y se convirtió en un líder que casi salva al Betis del descenso de categoría. En Murcia este año esta teniendo más dificultades para enseñar su juego pero en cualquier momento puede estallar en un equipo que visita el Carpena sin conocer la victoria fuera de casa. El Unicaja, lanzado después de los últimos resultados, debe aprender de lo ocurrido en Burgos ante el San Pablo. Suerte...