Agradecimiento a teleasistencia y a las ambulancias del 061

Estoy a punto de cumplir 80 años. El pasado 7 de noviembre empecé a encontrarme mal, tenía un fuerte dolor de espalda. Mi cuidador me dio una pastilla y me fui a la cama.

Como el dolor no remitía, decidí llamar al servicio de teleasistencia, cuyo botón rojo tengo siempre colgado del cuello. En seguida me enviaron una ambulancia del 061.

Quiero agradecer la amabilidad y la profesionalidad con la que me trataron porque me preguntaron qué me pasaba y sin darme cuenta ya tenía puesto el aparato de la tensión y me estaban haciendo un electrocadiograma.

Gracias a Dios, todo salió bien. Cuando fueron recogiendo sus cosas les di las gracias y les dije: «que sepáis que habéis atendido a un ATS como vosotros». Se echaron a reír y enseguida me preguntaron: «¿Que usted es ATS y dónde estudió?». En el Hospital Civil, respondí yo. «¿Y trabaja usted?». Y les respondí que no, porque me casé enseguida y tuve seis hijos€ pero cómo me hubiera gustado hacerlo. Una profesión tan bonita como esta y no puede ejercerla. «De buena gana me iba con vosotros ahora a salvar vidas, que es lo que hacéis. Como vivo en la avenida de Andalucía cada vez que escucho una ambulancia de camino a los hospitales rezo un Ave María, primero por el enfermo que va dentro, y segundo por vosotros, para que sigáis haciendo las cosas tan bien como la hacéis».

Muchas gracias por todo y mi agradecimiento siempre de todo corazón.

María del Carmen Santos Rein

Málaga



Un crimen de Estado que señala a Riad

Los regímenes totalitarios no son entusiastas de los derechos humanos. Arabia Saudí, entre ellos. Como la escena más cruda e insólita de una película de espías, el reloj inteligente del periodista saudí Jamal Khashoggi habría grabado su asesinato en el consulado de su país en Estambul por un escuadrón de la muerte mandado por Riad. El Gobierno turco comunicó a Washington que disponía de grabaciones de vídeo y audio. Riad lo niega, pero todo apunta a una autoría que no debería quedar impune. Pero de momento sigue sin aparecer el cadáver, el cuerpo del delito.

Pedro García

Málaga