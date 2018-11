Chicos malos de toda la vida

En España hay unos 5 millones de perros, y 2.000 lobos como mucho, siendo la clara razón del desequilibrio el que los perros hayan sido adoptados desde tiempo inmemorial por el hombre, hasta formar hoy parte de las familias, y los lobos sean perseguidos de modo inmisericorde. No se conocen casos de ataques de lobos a humanos en nuestros días, mientras que son frecuentes los de perros, incluso con resultado de muerte, como hemos visto recientemente. Es verdad que eso tiene que ver también con el tamaño de la población, pero el dato es que los perros a veces matan, como los humanos, y si andan sueltos por el monte matan y comen ovejas, como los lobos, aunque suelan pagar éstos. Me gustan los perros, los quiero y suelen quererme, pero me ofende bastante esta diferencia de trato, igual que todas las demás. De los lobos me cautiva su sentido de la dignidad, ese no entregarse.