Claves electorales por despejar

La imagen del candidato del PP, en versión gigante para pedir el voto de los malagueños. El punto de encuentro para los periodistas estaba claro. Difícil no ver el cartelón del candidato del PP, Juanma Moreno, en la calle Canales, junto al paseo marítimo. Este fue ayer el lugar escogido por el presidente del PP de Málaga y coordinador de campaña de los populares andaluces, Elías Bendodo, para hacer un llamamiento a la provincia de Málaga para apoyar a Juanma Moreno y que sea presidente de la Junta de Andalucía, un hecho con el que «se acabaría el bloqueo del PSOE a los grandes proyectos y necesidades de la provincia».

La imagen del candidato del PP, en versión gigante para pedir el voto de los malagueños. El punto de encuentro para los periodistas estaba claro. Difícil no ver el cartelón del candidato del PP, Juanma Moreno, en la calle Canales, junto al paseo marítimo. Este fue ayer el lugar escogido por el presidente del PP de Málaga y coordinador de campaña de los populares andaluces, Elías Bendodo, para hacer un llamamiento a la provincia de Málaga para apoyar a Juanma Moreno y que sea presidente de la Junta de Andalucía, un hecho con el que «se acabaría el bloqueo del PSOE a los grandes proyectos y necesidades de la provincia».

Una de las claves está en qué hará Andalucía Adelante (AA) la noche del 2 de diciembre una vez conocidos los resultados. Teresa Rodríguez, que en los últimos días ha calzado gruesas palabras, cercanas al insulto, contra la candidata socialista Susana Díaz, tendrá que decidir si deja gobernar a la derecha en Andalucía (ya ha dicho que no lo hará) formando pinza con Marín y Moreno Bonilla o, por el contrario, dejar que lo haga la actual presidenta. No lo tiene fácil la líder de AA que tiene los votos para sumar y dejar que la izquierda gobierne otros cuatro años. Negociando, claro está, hasta la saciedad si fuera necesario.

Pero para que esto suceda, Susana Díaz tendrá que ser flexible, muy flexible y si bien es cierto que analizando los programas del PSOE y de AA hay muchas coincidencias en lo social y en lo verde (ecología) habrá que poner sobre la mesa planteamientos (programa, programa) que permita a los negociadores cerrar acuerdos de futuro. Si Teresa Rodríguez dice no, le niega el pan y la sal a Susana Díaz, sólo queda convocar nuevas elecciones, algo que no entendería la izquierda moderada (útil, dice Susana Díaz) y podría pagarlo en las urnas, como ya sucediera con la pinza que le hicieron a Manuel Chaves. Difícil dilema el que tiene la coalición de izquierdas.

Otra de las claves a despejar es qué hará la derecha. Cuando la campaña electoral pasa el ecuador sin que sepamos qué piensan los candidatos sobre asuntos de tanta importancia como es la inmigración (llevamos ya 20 cadáveres recogidos en playas andaluzas mientras dura la campaña), la política de género y la infancia, por poner algunos ejemplos, hay otra clave que no se despejará hasta la noche del recuento del voto y es esta: ¿Qué partido será el segundo en votos, una vez que se da por seguro que ganará Susana Díaz? Y no es pregunta baladí porque son tres los partidos que se mueven en un pañuelo y el elevado número de indecisos, por encima del 26%, podría arrojar resultados inesperados. Puede que AA se sitúe en la codiciada segunda plaza y si eso fuera así ya vemos a Antonio Maíllo como presidente del Parlamento andaluz y paquete importante de medidas a negociar con los socialistas.

Pero dónde realmente se está dando la batalla por este segundo puesto es entre el Partido Popular y Ciudadanos, con sus líderes dándose estopa de lo lindo. Los dos partidos se juegan mucho a nivel nacional (Andalucía es un trampolín para Casado y para Rivera) y en la cancha andaluza juegan un partido donde se dirime quién, en la derecha, va a ser el referente para luchar contra Pedro Sánchez. A Casado y a Rivera les importa un rábano Andalucía y así les va. Porque si a ambos dos, como diría el castizo, les quitas su supremo argumento electoral, Cataluña, se quedan desnudos. Es cierto que de pasada se les ocurre pasar la garlopa a Susana Díaz para sacar algunas virutas electorales, pero poco más. Andalucía y los andaluces, cuando tanto nos jugamos cara al futuro, no se merecen que en esta plaza se lidien miuras de nombre Torra, Puigdemont y otros, que se les haga la boca agua denunciando a golpistas o sigan con el manido eslogan de que España se rompe. En fin, ellos sabrán. Y mientras, Marín paseando su triste figura y como un Quijote rejuvenecido presto a envite en duelo verbal (o como sea) a Quim Torra y si es preciso a todos los 'golpistas' que este Marín tiene para todos. O ver a Moreno Bonilla, con su sonrisa mecánica, buscando un lugar al sol y evitar que Marín le pase por la derecha. El líder popular andaluz se levanta cada mañana sin saber qué chuzo le caerá en la mollera (Cosidó, Villarejo, Arenas, etc.) y es justo reconocer que lo hace con la mejor de sus sonrisas.

P.D.- (1) No con mi dinero Rufián. Yo le pago parte de sus 7.000 euros mensuales que se lleva del ala y no milito, como usted, en el insulto. Si quiere vivir del titular, de buscar el permanente espectáculo, váyase a otra parte pero no llene de mierda el Congreso (Borrel dijo serrín y estiércol; yo soy menos fino).

(2) ¿Para cuándo el cese de Cosidó) Pablo Casado monta un circo y le nacen los enanos. O es todo lo contrario: Cosidó es el tonto útil para reventar el acuerdo sobre el Poder Judicial y acallar, de esta forma, las críticas internas en el seno del PP. Egea y Catalá tienen la palabra, pero callarán como muertos. Les va el cargo.

(3) PP y Ciudadanos no quieren condenar el franquismo, o sea la dictadura. Ambos dos sienten en el cogote el aliento de Vox y de la derecha extrema enquistada en los dos partidos. ¿Lo pagarán en las urnas? ¡Ay si los fusilados en las cunetas levantaran la cabeza!