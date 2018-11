Entre las enseñanzas recibidas en las ya lejanas clases de la asignatura de Religión, la Parábola de los talentos suele ser una de las que más perduran en el recuerdo. Ya saben, Mateo 25, 14-30: la del hombre que, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes, repartiendo su hacienda entre ellos en función de sus capacidades respectivas; y a los que pidió cuentas a su retorno. El relato suele acudir a la memoria al pasar frente a la carcasa del antiguo cine Astoria: allí, los ciudadanos hemos confiado a nuestro Ayuntamiento 21 millones de talentos en la esperanza de que los administre sabiamente y, al final de la presente legislatura, nos presente algún resultado digno que los revalorice, en términos no necesariamente monetarios. El sitio en sí es una joya: una pieza exenta que permite una transición entre la más romántica de las plazas malagueñas y la ladera de la Alcazaba; el volumen que allí se alce, además, funcionará como fondo de perspectiva de Alcazabilla, albergando un potencial escenográfico que conocían bien quienes confeccionaron los carteles para los estrenos que en el cine tuvieron lugar. Con esos mimbres, ¿qué nos entregarán después de cuatro años? Según nos cuenta el evangelista, el más negligente y holgazán de los siervos enterró su talento bajo tierra y no fue capaz de proporcionar beneficio alguno a su señor, devolviéndole la misma moneda que le fue otorgada inicialmente. Pues bien, hay que temer que nuestro Ayuntamiento empeore la gestión de dicho siervo: sabe que ha enterrado los talentos en algún lugar de la plaza de la Merced, lo que pasa es que ahora no los encuentra. ¿Será un agujero lo que obtengamos al final? En caso de que aparezcan, al menos que nos los devuelva a los ciudadanos y no se los regale a terceros.