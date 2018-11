No queremos conocer las cuentas de RTVE que conocemos, queremos conocer las que no conocemos. Llámalo espíritu de contradicción o ganas de molestar, pero es más lindo llamarlo transparencia. «Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro», decía el filósofo francés Renato Descartes. Nada franceses y apenas filósofos, nosotros queremos saberlo todo, solo todo y nada más que todo. Las cuentas de RTVE son como «Gran hermano»: un aburrimiento tan grande que da pereza mirar. Pero basta que nos oculten algo para que se despierte nuestro interés. RTVE lleva años recurriendo a todas las triquiñuelas judiciales posibles para evitar revelar los sueldos de sus directivos, así que morimos de ganas por ver una lista de nombres y números que, de otra manera, no miraríamos jamás. Si una noticia es aquello que alguien no quiere que sepamos, las cuentas de RTVE son una gran noticia. RTVE ha vuelto a recurrir la sentencia que le obliga a hacer públicos los sueldos de sus directivos, sentencia que confirmaba un dictamen judicial anterior tras la previa resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que les obligaba a ello. ¿Menos quieren que sepamos?, más queremos saber. Queremos saber los sueldos que cobran los de ahora y también lo que cobraban los de antes, queremos saberlo todo. Queremos saber los sueldos de los directivos, jefes, jefecillos y jefazos, de guionistas, iluminadores y regidores, de ayudantes, iluminadores y conserjes, queremos saberlo todo. Queremos saber quién decide pleitear en vez de acatar y aplicar las sentencias, cuánto dinero cuesta eso, qué responsabilidad asume quien decide una y otra vez acudir a los tribunales para evitar la transparencia, y una y otra vez pierde, queremos saberlo todo. Queremos saber qué sobresueldos hay además de los sueldos y complementos, qué opacas «gratificaciones extraordinarias» se dieron en 2017 en la cúpula de informativos de TVE, qué relación guardan con aquel afán por ocultar los casos de corrupción, queremos saberlo todo. Por algo: porque sabemos quién paga todo.