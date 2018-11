Algoritmo tonto, por ahora

¿Podría suceder que el algoritmo, que nos acompleja de tan listo que parece, sea en realidad tonto de remate? Veamos, por ejemplo, su aplicación a preferencias. Hay un nuevo modelo de coche que me hace tilín, sobre todo porque no es convencional, y, aunque de momento no pienso cambiar, busco información por internet. Desde ese día el algoritmo me enchufa el anuncio del coche en cuestión cada vez que abro la prensa en pantalla. No me libro de él, hasta que al final se me hace muy visto. Entonces entra en juego, supongo, el hipotálamo. El coche, sin ser nada del otro jueves, me gustaba porque no era vulgar, y ahora empieza serlo. La emoción de la diferencia se ha esfumado. Bien, aunque las cookies fracasan conmigo esta vez, no hay que confiarse, han perdido una batalla pero no la ­guerra. Pronto sabrán meterse en el sistema límbico, controlarán el hipotálamo y las tendré bajo la cama.