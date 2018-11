Querer y poder cumplir

Ha causado una gran indignación, mayor y más sincera entre sus partidarios, el que una ministra de Sánchez haya justificado su cambio de opinión en un tema «al que antes no era presidente». Por supuesto hay cínicos, sinvergüenzas para hablar claro, que tienen el descaro de afirmar que «las promesas electorales están para no cumplirla», como dijo Tierno Galván, ese micro Maquiavelo de la izquierda, como fue por un tiempo Gallardón en la derecha. Sin embargo, cuando se llega a la presidencia de un país –por ese mismo hecho, aunque no haya pasado apenas tiempo– cambian mucho las circunstancias, máxime cuando el presidente es de un partido contrario al anterior con escaso apoyo parlamentario. Varían así las relaciones con las demás fuerzas políticas y económicas, así como el conocimiento de las mismas y de las posibilidades reales de cambiar la realidad. Puede que el nuevo mandatario no quisiera lo que prometió, pero también que lo recién sucedido le obligue a actuar como no deseaba, aunque tenga, por más o menos tiempo, que decir lo contrario; el engaño, no lo olvidemos puede jugar y juega en ambos sentidos. Para actuar, hemos de juzgar y juzgamos a los demás, pero es tarea muy difícil y con frecuentes fallos, como incluso el juzgarnos a nosotros mismos sobre lo que queremos y podemos hacer.

Alejandra Brea Romero

Torremolinos