Jaime Fernández como ejemplo

En 2009, Lituania acogía la celebración del Eurobasket sub'16. Todo estaba preparado para un triunfo local en Kaunas pero la selección española se llevó el oro. Después de vencer a Serbia en las semifinales, España liderada por Jaime Fernández y Dani Díez vencía por seis puntos en la final al equipo local. Jaime fue el líder ante Serbia con 20 puntos y repitió actuación en la final ante Lituania con otros 20 puntos, cuatro asistencias y tres rebotes. En aquella selección estaba también el malagueño Luis Conde. El jugador que abandonó el baloncesto para estudiar Medicina y que este año ha acabado su carrera y ya es médico.

Jaime había llegado al Estudiantes desde el equipo de su colegio, El Montserrat, y después de pasar por todas las categorías inferiores alcanzó al primer equipo donde llegó a ser el capitán. Pero decidió salir. ¿Por qué? Porque «necesitaba ir a un sitio donde no fuera el chico de la cantera», porque «en el Estudiantes nunca fui un referente» y porque «necesitaba salir de mi zona de confort» le contaba en una entrevista a Nacho Duque en «Marca». Esa ambición le llevó a Andorra; y este verano al Unicaja, donde se ha reencontrado con el entrenador que le hizo debutar en la ACB, Luis Casimiro. Jaime crece y sigue trabajando, no se conforma. De pequeño veía videos en YouTube de grandes jugadores de pequeña estatura para ver y copiar sus movimientos. Eligió el «7» para jugar y cuando llegó a la selección pidió permiso para llevarlo, no quería molestar a nadie y menos a Juan Carlos Navarro, pero a su vez no le pesaba el número del mejor jugador exterior de la historia de España. En Andorra el número estaba ocupado y eligió el 3, el número de Allen Iverson, y en Málaga ha repetido aunque dejara a Chicui sin él.

El equipo debe continuar con estos valores. Tiene que conseguir que jugadores como Alberto Díaz y en un futuro, ojalá que Francis Alonso y Rubén Guerrero, no se sientan como el chico de la cantera que nadie valora y puedan crecer y tener su sitio. Debe mantener a los jugadores contentos pero fuera de su zona de confort para que sigan progresando, debe mantener la progresión de los jóvenes sin restar a los más veteranos y sobre todo debe mantener el ambiente que ahora mismo reina en la plantilla. Decía Wiltjer en los medios del club que «hay equipos que viajando se sienten como en el trabajo pero aquí disfrutamos estamos juntos». Esa es una de la claves.

El trabajo no es fácil, y más después de todo lo que estamos oyendo, viendo y leyendo en los últimos días. El halago no sé si debilita pero desde luego tiende a relajarte y eso no es bueno si quieres seguir consiguiendo objetivos. La presencia de Luis Casimiro es la mejor garantía de todo esto. El manchego ha demostrado ser capaz de manejar estas situaciones en todos los destinos en los que ha estado y ha sabido llevar el barco a buen puerto. Hizo campeón de Liga al TDK Manresa, enderezó a Unicaja hace seis años en un momento muy difícil y llevó al Gran Canaria a su primer título y a la Euroliga. Suerte... y a seguir por el mismo camino.