'Matar su mandarín'

Conforme a la situación política de entonces, en Francia se hizo famosa la frase 'Matar su mandarín', que resumía el dilema de si la gente mataría impunemente o no a un mandarín chino cuando ese acto pudiera hacer rico. La respuesta fue muy clara para el conjunto de la Europa industrializada: no les importó matar, no ya a un mandarín, sino a muchos millones de coolies y obreros de los demás países colonizados con tal de vivir mejor.

España ha llegado con retraso a ese monstruoso festín caníbal, pero sin ningún escrúpulo, según acabamos de ver en el asunto de las armas a Arabia Saudí. Ahora nos visita el máximo mandarín chino, Xi Jinping; casi nadie, excepto algún periodista o ciudadano aislado, está rompiendo el silencio cómplice para reclamar favor de los inexistentes derechos humanos en China, ya que no podemos hacerlo sin renunciar a nuestro tan grande como sanguinario festín caníbal a costa de la mayor parte de la humanidad.

Martín Sagrera

Málaga

Una foto que nos deshonra

Todo el mundo intenta evitar al príncipe saudí Salman, al que hasta la CIA vincula directamente con el descuartizamiento del periodista Kashoggi. Pero acaba de dar la vuelta al mundo la foto de Juan Carlos I saludando a ese sangriento personaje, lo que cubre de vergüenza a nuestro país. Encima, la Zarzuela, es decir, su hijo, nos toma por tontos, diciendo que fue un saludo «casual» (¡en el palco presidencial!), «meramente protocolario», de un rey tan inocente que acudió a Arabia Saudí sólo para un evento deportivo.

Hoy ya no ignoramos que Juan Carlos I acudía servilmente desde Mallorca a saludar al rey saudí cuando venía a Marbella, rey al que había pedido la 'limosna' de cien millones de dólares para afianzar su trono. El Jefe del Estado español también fue 'agraciado' con millonarias comisiones por construir el AVE a la Meca, por los contratos petroleros y otros hechos; esas son las 'prudentes inversiones' con las que la Zarzuela justifica su gran fortuna. ¿Cuánto cobrará ahora por prestarse a esa foto deshonrosa para todos? Consigamos que con ella se complete el proceso que se desencadenó con la que se hizo con un elefante muerto.

Fermín Espinosa Romero

Málaga