Al otro lado del puente

Los resultados del domingo auguran que el puente que empieza esta semana será mucho largo para las formaciones de izquierda en Andalucía. Pasarán años hasta que crucen al otro lado, todavía incrédulos, sin saber muy bien lo que les ha pasado, ni lo que significa, caminarán desorientados por los largos días que vienen, sin encontrar su discurso, sin saber qué decir, ni si hablar, encarnando un papel desconocido por ellos en estas tierras, el de la oposición, que acabarán aprendiendo al dedillo durante este puente largo que se les avecina.

La derecha, dividida, parece que multiplica ahora sus posibilidades, y muy mal tendrían que hacer las cuentas para no irse de puente casi con el gobierno en la mano. Un gobierno de tres cabezas, de las que no se sabe bien cuál es la que más sonríe, ni la que más piensa, pero la alegría de momento parece compartida. Al fin y al cabo, los tres venían a sacar al PSOE del gobierno, y entre los tres lo han conseguido. O podría decirse entre los cuatro, pues Susana también ha puesto de su parte, reflejada, tal vez, en la baja participación de este domingo.

Se abre ahora en cualquier caso un escenario nuevo, no sólo por lo que pasará en Andalucía a partir de ahora, sino por cómo repercutirá eso en el resto de España. Algo que saben muy bien los tres vencedores y que les condicionará a la hora de llegar a acuerdos. Ha habido un cambio histórico, sí, pero tal vez no vengan grandes cambios, más allá de la inquietante y acrobática irrupción de VOX, porque no será un gobierno ágil, tres cabezas entorpecen siempre cualquier par de manos al mando, pero si además un ojo mira los intereses autonómicos con el otro fijado en las aspiraciones nacionales, nos esperan más choques que camino.