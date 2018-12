El 36, para la talla de zapato

Verás tú cuando nos dé por salir a la calle a protestar cada vez que no nos guste el resultado de una analítica. Vamos a hacer un frente anti colesterol. Todos a las barricadas. No pasarán. No pasarán los triglicéridos ni el ácido úrico. Este país no es serio. Y puede convertirse en violento. No te gusta el resultado electoral y echas a la gente a la calle. Los de Vox han sido sensatos. Si la respuesta hubiese consistido en alentar también a sus huestes a tomar la calle tal vez tendríamos ya muertos o heridos, mártires, gente hablando del 36, etc.

A mí me gusta cada vez más hablar del 36 pero en la zapatería, pidiendo tal número para un sobrino al que le quiero regalar unos mocasines. Pero hasta eso se ha politizado. Hay zapatillas que te etiquetan como podemita, zapatillas que llevan los de Ciudadanos, camisas que se asocian al PSOE. Cualquier día te piden el carné para respirar.

-Oiga joven, que la atmósfera de esta plaza es para la gente del PP.

El PSOE andaluz está como una boa que se hubiera tragado un baobab o un rascacielos, haciendo la digestión y sin poder moverse. El PSOE federal está sin embargo como liebre a la que le dan un pinchacito, ha echado a correr y no sabe hacia donde, aunque ya van tomando clara dirección en sentido opuesto a donde vaya Susana Díaz. La quieren largar. No tienen algo mucho mejor que ella pero ella es el enemigo. Sánchez no perdona. O no olvida. Es tenaz. Inclusive en el rencor. A lo mejor hace bien, así es la vida, dado que ella, Susana Díaz, quiso expulsarlo de la vida civil, laminarlo, aplastarlo y no le habría dado ni un consulado en Mauritania en caso de haber sido ella la secretaria general. Ábalos se esforzaba ayer en hacer ver que no habían pedido su dimisión y Díaz desde Sevilla enfatizaba en que no hay que regenerar nada. Le da a uno que hay como un no creérselo en el socialismo andaluz, como un maniobrar como si hubiera alguna posibilidad. No sé de qué. Ayer Arrimadas: «El PSOE va a salir, seguro, del Gobierno andaluz». Por su parte, Pablo Casado ofrece ya consejerías a Vox. A lo mejor si les da Turismo ya no promocionan Andalucía como destino y sólo España. Si les dan Educación lo mismo segregan por sexos en las aulas. Ya en serio, bueno, como antes: atentos a Casado, que dijo respecto a su relación con Vox que la única condición a priori es que ellos (Juanma Moreno, ostenten la presidencia). O sea, la línea roja no es la Constitución ni nada de eso ni pactar un programa que sea potable, no. El cargo. Ante todo. Que es importante, sin duda, pero tratándose de Vox, un partido con muchas incógnitas, tendrían que establecerse otros apriorismos. No prejuicios. O sí. No se hacen cargo.