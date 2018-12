La tecnología evoluciona y no estamos preparados

Tras leer la noticia de que la policía de Dubái a partir del 2020 patrullará la ciudad emiratí desde el aire, con unas motos eléctricas voladoras, me ha hecho darme cuenta sobre lo rápido que estamos evolucionando con la tecnología y la importancia de que vaya a la par con los personas. Todos hemos visto alguna película futurista en la que no nos podíamos creer que los coches pudieran volar, tampoco creímos a nuestros abuelos cuando nos decían que nosotros viviríamos eso. Pero, como de costumbre, tenían razón. Lo veremos en dos años. Lo que antes podía suceder en más de una generación ahora se produce en 20 años, incluso menos. Otro ejemplo serían los móviles o smartphones que han tardado en reemplazar a sus anteriores en la mitad de tiempo de lo que tardó en llegar la conexión telefónica antes de la banda ancha. Creo que al igual que la tecnología evoluciona, nosotros como sociedad también deberíamos hacerlo para estar preparados, poder aceptarla y no sentirnos abrumados, incluso desplazados por la cantidad de información.

Gala Moix Espino

Málaga