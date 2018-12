Quien se haya sorprendido con el giro a la derecha y la cuantiosa aparición de VOX en el Parlamento andaluz es un iluso o no sabe en qué país vive, no habla con sus vecinos, no palpa el ambiente, o, simplemente, se fía del CIS. Este es el resultado de lo que el mundo nos viene anunciando con Trump, Salvini, Bolsonaro y todo aquel que centre sus meninges en el efectivo y directo discurso del cabreo irredento con tanta mamandurria y tantos inútiles en el escaño, en definitiva, con cualquiera que esté harto de esta larga orgía de despilfarro, basura moral y mentiras institucionalizadas.

En un país abandonado en las manos de la ultraizquierda podemita y bolivariana, raptado por las coacciones separatistas y batasunas, y liderado por un inepto como Pedro Sánchez, no es de extrañar que la gente siga la corriente que cobra fuerza en geopolítica. Pensar que los andaluces prefieren seguir aguantando la mediocridad de Susana Díaz y de algunos ladrones, puteros y cocainómanos que la rodean en la Junta, en vez de darse la legítima oportunidad de acertar o equivocarse, es no conocer esta tierra. Los andaluces hemos padecido síndrome de Estocolmo, nos alegrábamos cuando sólo nos pateaban dos veces al día en vez de cinco. Los había agradecidos por poder elegir dónde recibir el puntapié, incluso los había entusiasmados con las eternas promesas sobre sanidad digna, justicia eficaz, pleno empleo y reducción de impuestos. El domingo Andalucía dijo que hasta aquí hemos llegado, y por eso dicen que Andalucía está loca, pero se equivocan. Andalucía está como loca, que es muy distinto.

VOX es la antítesis de Podemos. Son los distintos lados del espejo, polos opuestos, las dos caras de la moneda, pero los primeros son etiquetados de ultras belicistas mientras que a los segundos se le disculpa su incansable ataque contra el espíritu del 78, su retrogrado chavismo, su falsa reedición de la Historia, su revanchista cultura del odio y su demagógico mantra vengativo. VOX, por ahora, no es la fuente de ningún mal, no ha tenido tiempo. Es la consecuencia de políticas fallidas, de Echeniques deslenguados, de ministros de chichinabo, consejeros paniaguados, mensajes prostituidos, provocaciones parlamentarias, tiempos acomplejados y pactos contra natura.

Pero que nadie venda aún la piel del oso. Juanma Moreno, que apareció bobaliconamente exultante tras haber perdido z7 escaños, es la prueba de que la gente no confía en su alternativa. Desconozco qué extraña sensación de euforia le causa a un político perder más del 20% de su electorado, verse obligado a negociar con quien le ha quitado decenas de miles de votantes, y salir en la foto como quien ha culminado la obra de toda una vida. Javier Arenas obtuvo 50 diputados en 2012 y se quedó mirando, se fue cantando bajito. Y eso lo aprovechan Marín y sus mariachis nacionales, que alardean de crecimiento como muestra del cambio cuando en realidad sólo representan a la tercera fuerza tras haber sostenido a Susana en el poder durante la última legislatura. Tan poderoso es Marín como político, que necesita acompañarse de Rivera y Arrimadas en su noche de gloria para darse algo de pompa y boato. Incluso el PSOE, con un histórico batacazo de 14 escaños, podría ceder un solo sillón y haría innecesaria la presencia de VOX en las tomas de decisión. Veremos qué exigen al respecto sus socios constitucionalistas: Rufián, Otegi, Puigdemont e Iglesias. Unos socios de gobierno impuestos por Sánchez y, todo sea dicho, de los que Susana abomina.

Pero no lo duden. Si la Faraona de San Telmo pudiera pactar con la podemita Teresa Rodríguez lo haría a cualquier precio, incluso tragándose a los borregos que desde el lunes toman las calles andaluzas al oír la voz de su amo, que desde su lujoso chalet les llamó a la movilización en contra del resultado democrático y porque, según la dirigente socialista, en Andalucía han surgido de la nada 400.000 misóginos, fascistas, violentos y racistas. Susana Díaz y Pedro Sánchez han regalado con ello a Podemos el enemigo imaginario que llevan más de 4 años suplicando. Ya tienen otro motivo para disfrazarse de falsos mesías y seguir ordeñando la vaca.

VOX no es el enemigo a batir. Con lo que hay que acabar es con la endogamia del régimen, con la ausencia de autocrítica, con la desilusión instalada, con la abstención generalizada, con el enchufismo nepotista, con alimentar a tanto apesebrado, mangonear las reglas de juego, décadas chupando del bote, buenismos traicioneros, subvencionar el saco roto, violar la ideología, y, sobre todo, con meter la mano en bolsillo ajeno y disparar contra el futuro y la esperanza de un pueblo.

Empieza el juego de la silla, hagan sus apuestas. Estos días veremos qué ocurre y qué papel desempeña cada uno. Puede que el giro salga caro o barato, pero la decepcionada cara de Susana en la noche electoral no tuvo precio.

Por mi parte, con que esto del cambio sirva para que Canal Sur quite Se llama copla, me doy por satisfecho.