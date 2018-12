ADIÓS, FÉLIX UBÓN

Un día cualquiera como hoy. Un día en el que el sol sonríe, en el que hay algunas nubes, en el que sopla una suave y templada brisa. En un día de diario, víspera de cualquier fiesta habitual. Un día como cualquier otro. Sí, en un día en el que, como de costumbre, estás sumergido en los problemas cotidianos. En un día como esos, alguien te para por la calle, te mira a los ojos y te dice: «Tu amigo murió hace unos días». Y sigues adelante y te dices: «¿Será posible que no lo vuelva a ver nunca más?». Félix Ubón se fue, pero me dejó lo mejor de él: me dejó su risa, su buen humor, sus lecciones, sus anécdotas. Me dejó un tesoro que ni la polilla, ni el hollín lo arruinarán. Lo guardaré como el más valioso de los tesoros, en una caja que tengo por ahí escondida. Adiós amigo, adiós. Me alegro mucho haberte conocido y, buena pesca en donde estés...

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga



El pescador y la ministra

El pescador Pascual Durá, como ya hizo dos veces su padre, no miró para atrás y rescató del mar a 12 náufragos. Lo increíble es que tengamos que considerar esto como muy noticioso y a él como un héroe, sabiendo el vía crucis a que se exponía y de hecho está pasando por culpa de unos gobiernos sin entrañas. Este hecho muestra con crudeza hasta qué punto ha naufragado y se ha hundido nuestra humanidad. Lo mismo que, a mis 83 años, la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, sea de los pocos políticos vivos que me parezcan respetables, por haber prohibido, aun conociendo a lo que se exponía y de hecho ha padecido, la entrega ilegal de un armamento asesino a Arabia Saudí.

José Llano

Málaga