El negativo de la Constitución

No cuidar lo que nos perpetúa es sinónimo de auto canibalismo. Por eso me propongo realizar un retrato de la Constitución con motivo de la celebración de su cuarenta cumpleaños. Para ello no utilizaré el móvil. Aunque tienen buena definición, las fotos se pierden en una memoria enmarañada de chistes, panfletos políticos, presentaciones cursis y fotos de una impostada felicidad. Tampoco optaré por una réflex digital. La Constitución me parece algo tan sólido que no considero oportuno reducirla a un puñado de megas. Busco mi antigua Leika de carrete que guardo para ocasiones especiales en las que resulta necesaria la pausada y minuciosa acción del revelado.

La encuentro en su sitio habitual. Las cosas importantes siempre ocupan un lugar al que dan nombre, un espacio vetado para cualquier invento que confunda modernidad con frugalidad. El orden tiene la virtud de los mapas, siempre muestra el mejor camino para llegar allá donde se quiere ir.

Conservo un pequeño volumen de la Constitución en la biblioteca. Uno de aquellos que repartieron gratuitamente a finales de 1978, y que me empeñé en atesorar. No porque fuera consciente del contenido de aquella revistilla de portada crema y caracteres color café, sino porque a la edad de 9 años empezaba a intuir la importancia que tendría la palabra escrita en mi evolución como ser humano. Aquel libro, que alguien había depositado en mi buzón, contenía innumerables artículos que solemnemente me leyeron en voz alta mis padres cuando les pregunté el por qué del revuelo informativo de aquellos días.

Coloco el libreto sobre un antiguo atril de madera que lo sostiene. La luz que aún entra por el ventanal resulta suficiente e ilumina los relieves de dos leones grabados en cada esquina del soporte. Ajusto el encuadre permitiendo un generoso margen por si hubiese algo que recortar. Antes de apretar el disparador, calculo el tiempo de exposición (40 años) y la apertura del diafragma (una modélica transición) procurando no velar el negativo.

El laboratorio revela una foto bastante nítida de la Constitución. Tanto, que se perciben los bordes desgastados, el acartonamiento de algunas hojas y restos del mismo polvo que se asienta sobre los tomos de historia con los que ha convivido. Mi fotografía no resulta ser lo que esperaba, sin embargo allí está la Constitución, digna y firme, tal y como nos ha conducido durante cuarenta años.

Recupero el negativo de la foto para probar un nuevo revelado. El negativo refleja lo opuesto. El reverso de lo real. Es como una fotografía que arroja un punto de vista contrario al original. Lo pongo en el visor. Fondo negro y caracteres en blanco:

Artículo 1.

1. España no es un Estado social y democrático de Derecho, y no propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico ni la libertad, ni la justicia, ni la igualdad ni el pluralismo político.

Artículo 14.

Los españoles no son iguales ante la ley, pudiendo discriminarse por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 20.

1. No se reconoce ni protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

Cuando levanto la vista del visor, agradecido vuelvo a fijarme en el viejo ejemplar de portada crema y caracteres color café. Levanto cuidadosamente la portada y acaricio las primeras palabras. Me parece que el original enmarca muy bien el lugar donde quiero vivir. Cuelgo la Constitución en la punta del iceberg y arrojo al mar el negativo.