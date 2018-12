Homo historicus

Un amigo, que vivió el 68 de París de estudiante y le ha quedado grabado en el disco duro, me pone anteanoche el siguiente correo (tras otro, a propósito de algunas gestiones profesionales que había ido a hacer allí): «Dicho lo anterior, escucho la tele, París está como en mi época: la policía nerviosa, los chalecos amarillos con un discurso del mejor Anguita, o Camacho. Ana Hidalgo asustada, la alcaldía en guardia€ Una pena marcharse, una pena no tener 40 años y no tener problemas€ El discurso es de guerra€ Excitante de pronto, porque a mí lo de Francia siempre me parece de verdad, no de cartón piedra€ Noche de cuchillos largos». En el anterior correo me decía también que había perdido el avión para el regreso, por lo que deberíamos retrasar una reunión prevista para ayer. La historia deja surcos en el vinilo, y caemos de nuevo en ellos, para volver a oír su música.