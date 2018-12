Sin autocrítica

Ni una autocrítica, oigan. Después del tsunami electoral del pasado 2 de diciembre en Andalucía, no he escuchado a nadie decir nada que ahonde en las causas, en los porqués del batacazo electoral de unos y de otros, porque fue, ténganlo claro, un batacazo colectivo. Se despeñó el PSOE de Susana Díaz y las causas que se apuntan son la desmovilización de los votantes de izquierdas y el hartazgo de los casos de corrupción. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, le enseñó a través de Ábalos el camino de salida. Y parecía un corderito. Quiere quitarse de en medio al mayor capital político que tienen los socialistas en España, después de ganar las elecciones, aunque fuera una victoria muy amarga. De paso, jubila así los valores de González y Guerra, un partido nacional y obrero al que no se le rompían las costuras por decir España de vez en cuando. Ya dijo Guerra en sus memorias que el gran error en Cataluña fue no apostar por el mensaje obrero y sí por el filonacionalista del PSC. El caso es que la tumba que Ferraz pretende cavar para Susana Díaz puede ser la misma que luego acoja a Sánchez, para empezar porque Díaz heredó los casos de corrupción de sus antecesores, y sobre todo porque muchos de los votos que perdió Susana los iba tirando por la borda el presidente del Gobierno al mismo ritmo con que dilapidaba su capital político con el macabro fin de los huesos de Franco. Hay vida para Susana y los socialistas andaluces, aunque ahora toca quinario.

Lo de Podemos es de traca, en la otra orilla. Incapaz Iglesias de analizar que tal vez haya tenido algo que ver su postura en Cataluña en la caída masiva de votos en Andalucía, porque hay obreros a los que les importa la unidad de su país y la asfixia de IU es una tragedia para la democracia. Ciudadanos, según parece, se va a sumar a la coalición de gobierno con el PP y Vox, la ultraderecha montana que han votado muchos sin saber con exactitud el peligro que entraña darles vela en lo que puede ser el inicio del entierro de la democracia tal y como la conocemos hasta ahora. Sólo importa tocar poder, no los valores éticos y cívicos que se impusieron en la Transición, ahora tan necesitados de una defensa cerrada. Nadie dice que la parte liberal-conservadora de la sociedad no tenga derecho a la alternancia, pero ¿a qué precio? ¿Cuál puede ser la factura que los naranjas pagarán en unas generales al gobernar con un partido fascista? En el PP ocurre lo mismo. Parece que el ala moderada del partido, que se agita en Málaga, va a quedar ahogada por la parte más conservadora. La pregunta no es si Juanma Moreno puede gobernar, democráticamente claro que sí; pero ¿qué tendrá que pagar a cambio a los de Vox? ¿Dónde están las líneas rojas democráticas? Iglesias ya les ha regalado la épica pidiendo la movilización ciudadana. El otro día propusieron el cierre de Canal Sur. Miles de personas a la calle y la industria audiovisual andaluza, al carajo. Si las propuestas de su futuro socio son de este jaez, Moreno y Marín deberían mirárselo.