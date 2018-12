'Continúa el descenso de la natalidad', por Sergio Pons Palero

Según ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), España no va bien. Demográficamente hablando. Pues hay más muertes que nacimientos. Algunos especialistas apuntan a que se debe a que cada vez la gente se va más tarde de casa, que las parejas atrasan tener el primer bebé y que eso afecta a que no se puedan tener muchos hijos. A mí esto no me extraña nada y pienso que esta tendencia irá en aumento, y no solo en España, sino, en todos los países "desarrollados" del mundo. Hoy en día, con los sueldos y trabajos que se tienen, el precio de la vivienda y los alquileres, y la poca capacidad de endeudamiento en general de la población media, a ver quién se atreve a reproducirse a lo loco.