Traición: «Falta que comete una persona por no cumplir su palabra o que no guarda la fidelidad debida». La traición es una situación que despierta emociones demasiado intensas y nos produce dolor, ansiedad, tristeza, ira... En ocasiones perdemos la confianza, puede ser con la situación en sí o incluso con nosotros mismos.

Cuando te sientes traicionado todo se hunde. Muchas personas me dicen que son de las cosas peores que les ha pasado. ¿Puede que seamos demasiado egocéntricos?, ¿que pensemos que nadie nos puede o debe traicionar?, ¿que no sería justo que nos traicionaran? Es imposible controlar las acciones y emociones de los demás, pero sí las nuestras.

Con formación, quizá ayuda, tiempo y experiencia, gracias a estas traiciones, somos mejores personas, vivimos dando más valor a las cosas y algo muy importante, sabemos con más claridad lo que no queremos. Normalmente preguntamos por lo que sí queremos o nos gusta, qué aceptaríamos o qué deseos nos gustaría cumplir, pero no por lo que no queremos pasar o no nos gustaría aceptar o experimentar. Por eso, tras experiencias de este tipo, nos quedan claras las cosas que no queremos y podemos sacar muchas cosas positivas.

¿Qué podemos hacer ante una traición?



Lo primero y más importante es aceptar la situación, ser realista y sincero con uno mismo. Una vez que aceptamos lo que nos ha pasado sin vergüenza, victimismo y exageración, es el momento de decidir. Decidir alejarse de la traición. Cuando podemos tomar la decisión todo empieza a verse de otro color (no el que nos gustaría), pero el negro empieza a volverse gris. Es como si nuestra energía volviese a direccionarse en un camino diferente y hasta podemos ilusionarnos con cosas o personas antes de lo que pensamos. Lo más difícil es tomar la decisión y hay que tomarla.

Una vez encaminados hacia otro lado, es momento de perdonar, de soltar el rencor y la rabia para encontrar tranquilidad, aprender del pasado y crecer como persona. ¡No valen las resignaciones ni los arrepentimientos! Podemos dudar, claro que sí, pero arrepentirnos de nuestra decisión no. Necesitamos volver a equilibrar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras acciones para vivir nuestro propio presente. Recordad que es la mente la que volverá al pasado y que nuestro cuerpo siempre vivirá el presente.

Para encontrar equilibrio y tranquilidad tras un terremoto emocional y físico, es normal necesitar tiempo, paciencia y por qué no, ayuda. Tiempo para que nuestros pensamientos sigan transformándose y dirigiéndose hacia la nueva situación y seguir con la búsqueda de la aceptación y la integración de las emociones que sentimos o nos invaden de manera incontrolada. No se trata de bloquear o evitar nada, sino comprenderlo, integrarlo y reinventarse de nuevo.

Estas nuevas opciones de vida son experiencias diferentes a las que debemos volvernos a enfrentar, ¡no ser víctimas sino aventureros de la vida! Con confianza y por qué no, ilusión, sabiendo y reconociendo que gracias a nuestra experiencia y el uso de la misma, podemos seguir siendo mejores personas.

La manera de experimentar y gestionar una traición es fundamental, ya que lo que pensamos y sentimos resulta decisivo en la interpretación que hacemos de las cosas. De aquí la importancia de la Educación Emocional en el colegio y para todos los que nos dedicamos a la enseñanza. Saber cómo funcionan nuestras emociones y cómo interaccionan con el entorno requiere esfuerzo y tiempo para lo más importante: autoconocerse y autogestionarse. Debemos no solo formar, sino ser modelos de referencia y predicar con el ejemplo.

La Inteligencia Emocional como fundamento de pensamiento, ética, toma de decisiones y educación... Un fundamento de vida.