Más de sesenta incidencias ayer en Málaga a causa del viento. La fiesta de las veletas. El horror de los que temen despeinarse. Ventolera. Incomodidad. Una anarquía de flequillos. Una rama de árbol que vuela y que nunca sabremos dónde va. Dónde vas, hombre, le dice un conductor a un atribulado peatón que esquiva un patinete, que esquiva un biciclista, que esquiva a un joven con prisas que a su vez había esquivado a otro conductor. Esquivar, sin esquíes y sin nieve. Lo que conviene anotar pronto es que no hubo desgracias personales graves, una mujer herida sí; si las hubiera no había artículo, había una noticia luctuosa.

Ha producido algunos daños, el viento, que siempre lamenta uno, y una suerte de incomodidad permanente, un estado de ánimo cambiante, malhumorado. Un mal humor barojiano que lo pone a uno quisquilloso lo mismo que a otros los árboles los ponen tiernos o las morcillas ulcerosos. Se han producido rachas de hasta 73 kilómetros por hora, que ya son rachas. O sea, el viento tarda de Málaga a San Pedro Alcántara un suspiro, más o menos. Más rápido que un deseo navideño, más lento que un conductor con prisa, si bien las polémicas motorizadas andan ahora por ese terreno de las prohibiciones de circular rápido por las grandes ciudades. A treinta por hora habrá que ir dentro del casco urbano. Con casco.

En Málaga, con todo el eje central manga por bordillo tiene uno suerte si puede ir, aún en autobús, a diez por hora. Todo es una conspiración para hacernos caminar. Pero si hay viento es mejor estar en casa. Donde no es descartable que te dé una ventolera y te pongas a hacer la colada, la mudanza, limpieza o un arroz con conejo, receta postergada en los modernos restaurantes que sin embargo es aún muy apreciada en pequeños municipios, municipios en los que se enclavan establecimientos bañados de casticismo y ajenos a moditas donde al vaso de vino lo llaman, de corrido, vasovino o chato y el flan es casero. La soledad es escuchar el viento y no poder decírselo a nadie, dijo Jim Morrison. Nosotros sí queremos decirle a todo el mundo que ayer hizo viento, que hoy también hará y que conviene ser cauto y precavido y extremar las precauciones. No sólo contra el viento, también contra los pelmas, cenizos, spoilers, tuercebotas, abrecartas, vocingleros o propagadores de infamias. A tomar viento.