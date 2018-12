La familia Almagro y Marbella

Hace diez días, falleció en una céntrica calle de Marbella, cerca de su legendario paseo marítimo, mi buen amigo, el empresario y periodista Aurelio Almagro. Fue fulminante. En lo que sería su último acto de servicio, en una larga trayectoria de trabajo, tan infatigable como desinteresado, dedicado sobre todo a la ciudad a la que siempre amó: Marbella.

Siempre le agradeceré a Aurelio el que me permitiera iniciarme en el arte –nunca menor - de escribir artículos puramente periodísticos. Fue en La Tribuna de Marbella, heroicamente recuperada por Aurelio Almagro y sus colaboradores después del cautiverio y secuestro de esa publicación en los años oscuros del gilismo. El gilismo, aquella patología, precursora de muchas otras, repartidas por la geografía española, e importada en esta ciudad, alegre y confiada, por unos seudopopulistas. Llegados de otros lugares. Los que intentaron esquilmar, moral y económicamente, a una de las más importantes ciudades turísticas de Europa. Fue durante demasiados años, en los que mucha buena gente de Marbella (muchos más de los que pensamos) tuvieron que enfrentarse a aquellos sátrapas, mientras no pocas instituciones del Estado parecían entonces mirar hacia otro lado.

Gracias a la generosidad de Aurelio Almagro, en la nueva Tribuna escribía cada semana este servidor de ustedes un artículo. Dentro de la más absoluta libertad, y generalmente sobre cosas de nuestra ciudad, en nuestro corazón ya para siempre nuestro entrañable pueblo. No era difícil encontrar temas interesantes, pues no en vano es Marbella uno de los lugares más cosmopolitas y fascinantes del Mediterráneo. Tenía como compañero de página a un gran marbellí. Mi buen amigo y también maestro Paco Moyano.

Por tradición familiar le venía a Aurelio Almagro su pasión por Marbella. Su hermano mayor, Julio, fue, en los años sesenta el titular de una intensa y fecunda labor periodística dedicada a Marbella. También fue un gran amigo mío este otro gran periodista. Muy importante entonces en una Marbella que ya comenzaba a escribir capítulos espectaculares en la historia del gran turismo internacional. Julio fue un brillante precursor y digno compañero de viaje en esa estela de grandes profesionales que desde siempre han defendido y han querido a Marbella. Como Aurelio, su hermano. Y tantos otros. Los que por su pundonor profesional y por su apasionamiento y valentía siempre merecerán el agradecimiento de Marbella y los marbellíes.

Ha sido éste un año terrible para esta muy querida familia Almagro. No solo por la reciente pérdida de nuestro amigo Aurelio. Las noticias sobre su jovencísima sobrina nieta, Sarah Almagro Vallejo, han circulado este verano por los medios de comunicación de España. La tragedia y las secuelas de la cruel enfermedad que la ha golpeado, cuando se estaba preparando para su ingreso en la Universidad, no ha dejado a nadie indiferente. Tanto que continuamente están surgiendo en Marbella y en otros lugares de la provincia de Málaga, nuevas iniciativas públicas de apoyo y de solidaridad con ella y con sus padres. La próxima será un multitudinario encuentro en su honor en el restaurante marbellí del maestro de maestros, Santiago Domínguez. Será el próximo 22 de diciembre. Aurelio Almagro no podrá asistir. Pero en nuestros recuerdos ni él ni los suyos estarán ausentes. Y por eso Marbella es y seguirá siendo grande. Porque, como Sarah y su familia, nuestra gente también es grande.