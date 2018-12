A veces el viento nos tira. Esta semana han caído ramas hiriendo a una mujer por las rachas de viento en Málaga. Pero otras veces somos nosotros, ni nadie ni nada más, los responsables de caer tan bajo. Y echarle la culpa a algún viento sólo hace nuestra caída más honda. En ese sentido, siempre discuto, y no sólo de fútbol, con quienes creen una virtud saber «caerse» en el terreno de juego engañando al árbitro y que éste le pite falta al contrario. La victoria no siempre es ganar.

Deporte y deportividad

Por eso, creo que hay tres noticias inhabituales que destacar esta semana. Una es la de ese chico futbolista que advirtió al árbitro que se había caído solo. La crónica la redactó con alma en El País Alejandro Martín, así que reflejo aquí sus propias palabras: «Suena el silbato. El jugador de la UD Las Palmas que había caído al suelo se acerca a Javier Crespo, el árbitro, y le confiesa: -No ha sido falta. Me he caído solo. Su equipo va perdiendo, pero el jugador no parece tener el resultado en cuenta. Crespo le devuelve una mirada de incredulidad y decreta un bote neutral. El Girona FC, deportivamente, devuelve el balón y continúa el partido». Ha ocurrido en la denominada Liga Genuine Santander, para chicos con discapacidad intelectual. Ya lo escribí cuando vi la película «Campeones», de Javier Fesser. Las personas discapacitadas, directa o indirectamente, lo mejoran todo. Cuando exigen que se les facilite la accesibilidad y defienden sus derechos están exigiendo que todo se haga más humano y transitable para todos.

Buenas personas

La segunda noticia vuelve a tener al diputado con rastas de Podemos como principal protagonista. El diputado morado Alberto Rodríguez ya salió a la palestra sin pretenderlo cuando la popular Andrea Levy le respondió, sin intencionalidad, a la reportera Thais Villas, en el programa El Intermedio, que de los nuevos parlamentarios de la oposición le había gustado «uno de Podemos con el pelo largo». Hubo cierto folloncillo frívolo con aquello. También cuando algunos políticos criticaron el aspecto del espigado Rodríguez. Pero eso no sorprendió a nadie. Lo que ha sucedido ahora sí. Alberto Rodríguez se dirigió anteayer con sinceridad imprevista y declarado afecto a un diputado popular en el hemiciclo. Quedará escrito en el Diario de sesiones: «Le echaremos de menos. Es usted una buena persona y le pone calidez humana a este sitio». El hasta ahora poco conocido diputado popular, Alfonso Candón, no se lo esperaba. Finalmente se dieron un abrazo de despedida. Candón se ha ganado el respeto de muchos en Madrid. Ahora abandona el Congreso para formar parte del Parlamento andaluz. El gesto ha hecho más por el respeto debido en la convivencia democrática que todas las falsas apariencias que la política ha convertido en innecesaria seña de identidad.

Mohamed

Claro que, la vida no la dibuja Disney a diario. Ni siquiera cuando se producen noticias como la tercera. La leí ayer en La Opinión, aquí en el periódico. Un joven trepó por un edificio en Zaragoza para auxiliar a una mujer que, aterrada, gritaba pidiendo auxilio desde su vivienda. Todo parece apuntar a que se defendía de la agresión de su pareja. Pero Mohamed, que así se llama el muchacho que la socorrió, dejó su abrigo y lo que llevaba en la mano en el suelo para poder trepar hasta la vivienda. Cuando finalmente la policía detuvo al presunto agresor y Mohamed abandonó el piso de la mujer, el pobre héroe pobre sudafricano comprobó que le habían robado la cartera. No debería parecer que por ser un héroe no sólo te puedes despeñar de una fachada, sino también que te roben la cartera. Por eso la sociedad debe atesorar las medidas que apoyen a quienes construyen presente y futuro, como este hombre, y perseguir a quienes van sólo a lo suyo hasta el punto de perjudicar a los demás.

Una niña es todas las niñas

Otras noticias son de novela negra. Una de ellas es la que habla del intercambio entre la guardia civil y la policía española y la sueca hasta desmantelar la red de sicarios, nos dicen, que hacen estallar bombas junto a las viviendas o almacenes de quienes son señalados por los narcos. Como ocurrió en San Pedro de Alcántara y Benahavis. Parecen sacadas de los libros de Stieg Larsson o Henning Mankell. Pero los malagueños no estamos para desayunarnos cada día una extorsión nueva, un secuestro, un tiroteo entre bandas o una persecución en sentido contrario por la autovía de Marbella como la de anteanoche. Ni nadie de Málaga ni del resto del mundo civilizado debería estar dispuesto a desayunarse la noticia de que una niña de siete años, tras ocho horas detenida por la policía de fronteras norteamericana, sin tomar nada -según nos han contado hasta ahora-, haya muerto deshidratada; y tras haber atravesado durante días el desierto mexicano con su padre inmigrante guatemalteco que, cuando escribo esto, aún no se sabe dónde está encarcelado. Qué triste e intolerable vergüenza... Porque hoy es Sábadoquien resiste... Porque hoy es sábado.