Pablo cae del caballo

Pablo Iglesias se ha mostrado arrepentido de sus elogios del pasado al régimen de Caracas y calificado de «nefasta» la actual situación política y económica de Venezuela. En la vida la certeza de un momento es la incredulidad de otro, desconocemos por tanto si el arrepentimiento procede de una inoculación democrática repentina, de los aires de Galapagar o simplemente se trata de una salida airosa para no tener que volver a enfrentarse más a las acusaciones de conchaveo financiero con el chavismo, que hasta el momento se negó a condenar pese a que el latrocinio y la vulneración de las libertades en Venezuela hace ya mucho tiempo que se producen con el silencio cómplice de Podemos. No deja de ser, sin embargo, curioso que la nueva visión chavista de Iglesias difiera de la de Errejón, no porque no hayan mostrado desacuerdo en otras cosas, que sí lo han hecho, sino por el contexto venezolano, hasta ahora sin fisuras, en que coinciden. Errejón, todavía no hace mucho, recordarán, se refirió con entusiasmo a Maduro, asegurando que en Venezuela se habían producido «importantísimos avances». Dijo: «La gente come tres veces al día». ¿Quién disimula juzgando la economía venezolana? El «rostro amable», que se muestra partidario de ella, o el «duro» que, después de años, se arrepiente de haberla elogiado. ¿Han cambiado sus papeles? Habría que preguntarles a Monedero y a Zapatero, a ver si su opinión sobre el chavismo sigue siendo la misma. O a Echenique. ¿Qué piensa Echenique del momento político y económico que padecen los desdichados venezolanos? ¿Sólo Pablo se cae del caballo?