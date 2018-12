Volverán los niños

Volverán los niños, cuando nuestros jóvenes recuperen la necesaria dignidad laboral, en ocupación, salario y tiempos. Porque tras tanto tiempo de penurias se lo merecen. Volverán cuando los alquileres sean asequibles a las parejas y familias; y la compra de una vivienda no genere una gran burbuja formada con la manteca de los deudores y la sosa cáustica de los que especulan y usuran. Volverán cuando la política sirva y no se sirva, cuando sea útil y no utilice, cuando moralice y no sea amoral, cuando los responsables recuperen ética y decencia, y el diálogo planche cuanto antes unas arrugas que amenazan en rupturas. Tenemos entre todos que hacer que los niños vuelvan porque un país sin niños tan solo es pasado.

Alberto Ruiz Rodríguez-Rubio. Málaga



Brasil nos gana por goleada

En España nos enorgullecemos de haber tenido un ministro al que un ángel le ayudaba hasta para aparcar; aunque esto antes del caos del Madrid Central.

Pero en Brasil entra como ministra una pastora evangélica que asegura que es ella la que ha protegido a Jesús, que se le apareció, pero fue ella la que le aconsejó a Él no se subiera a un árbol porque podría caerse y hacerse daño. Eso se llama dejarnos en ridículo, ganarnos por goleada. Si nosotros, habiendo tenido ese ministro, estamos como estamos ¿Qué increíble porvenir le espera con Damares Alves, para no hablar de Bolsonaro, al «país del futuro»?

Emilio Díaz Ledesma. Málaga