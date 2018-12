Hadas de Roma

Hay veces en las que el cine te rapta el corazón. Lo hace evocando el olor de una imagen en la memoria. Sucede casi siempre que la infancia de otros despierta la tuya de su siesta en negro y blanco. O si consigue abrir tu caja de hojalata de cromos y canicas con la llave de un cuento en el que la vida se narra en tu primera persona. Roma de Alfonso Cuarón se gana esta magia al convertir la pantalla en una ventana en la que te asomas a las historias de las que viene tu educación sentimental, el inventario de la infancia, la pertenencia al barrio y a una familia de la que aprender los afectos, los silencios, las ausencias, los secretos, los desconchones de los días y hasta la tristeza transformada en una aventura con la que salir adelante en medio de un mar donde no sabemos movernos entre la olas. Me gustan los directores que destapan su caja de cromos y soplan delicadamente el polvo que los cubre por encima, como si fuese una gelatina que preserva la memoria, hacia nuestros ojos pretendiendo que se enamoren. No es difícil hacer rehén nuestra mirada de la suya. Que su película quede grabada en nuestra retina, igual que unas iniciales en el tronco del árbol de la vida. Sólo hace falta tener la nobleza y sinceridad de una vieja historia, sensibilidad para contarla y una cámara que enfoque a la altura del corazón.

Es lo que tiene el cine. Y también Alfonso Cuarón con su Alexa de 65 mm digital recordándose y recordándonos cuando de grandes nos hicimos el muerto de un niño con un revólver en la mano, tumbados en una terraza con una pila de lavar a piedra, bajo un tenderete con ropa íntima entre la que el sol persigue caricias al aire entre las sombras. Una muerte sin sangre, como de siesta de verano, de no querer seguir jugando con los mayores que siempre te obligan a que tú te mueras, aunque seas el que dispares antes. Los ojos cerrados, las manos quietas y desarmadas, el pulso en los labios entornados apretando la risa o qué no se sabe, porque al otro lado de tu cabeza de muerto está la cabeza de Cleo. Ella, con olor a lejía y a tierra adentro, de allí donde nunca llueve y todas son mucamas que hablan en lo suyo susurrando ternura y risas. La otra madre que siempre te acuna el miedo, el dolor, la somnolencia del viaje y los sueños que acaricia mientras te abriga en su abrazo. Esa muerte como la de Pepe, el hijo pequeño de la familia burguesa y que encarna al director de esta hermosa carta a Cleo que se llama Roma. El nombre del barrio donde creció a los años setenta de un México de afueras embarradas de pobreza y de jóvenes aspirantes a Bruce Lee manejando el palo de Kendo contra una inocente criada seducida con los besos en una sesión de palacio del cine. Roma también porque tiene muchos ecos de Fellini y porque si le das la vuelta, igual que en la infancia a casi todo, se entiende amor a una mujer a la que necesitan, a la quieren, porque saben todos que no todas las familias tienen un hada que les cuide el día de atrás de sus vidas.

Siempre es difícil hablar de una película, lo mismo que de una obra de teatro, sin desenvolver la historia. Hacerla visual y cercana a quién va a leer las escenas de las que hablas, la poética de su espíritu y del contenido emocional de la belleza de las imágenes, de la estructura de su trama, con sus relatos interiores y sus referencias documentales a una época política, a una clase social. Igual que al cine tan presente dentro de la película con los ecos de Buñuel cuando una pandilla de aristócratas dispara a lo lejos con festivo aburrimiento, o sofocan el incendio de un bosque con una copa de champán en la mano. Y también de Tarkovski en su idea poética del tiempo, en la manera de esculpir la imagen como atmósfera en un detalle: el avión enmarcado en un ojo de patio; el agua que barre del suelo el rastro de una huella; el abrazo de la vida conjurando el miedo en mitad de una playa. No me olvido de la escena en la que Cleo –una fantástica no actriz llamada Yalitza Aparicio- avanza entre las olas para sacar a flote a los niños de la familia de la que es guardiana, o su muda invisibilidad en perfecto equilibrio en medio de un grupo intentando imitar la posición a la que les reta el profesor Zovek, célebre por su fuerza, su resistencia, su escapismo y su concentración mental en aquel México de los 70. El mismo donde un hombre bala es la atracción popular del extrarradio en el que se gestan los paramilitares de la matanza de estudiantes en la plaza de Tlatelolco o de las Tres Culturas –con qué crudeza la recuerda en la escena de los pistoleros persiguiendo a un joven dentro de una tienda de muebles, o con la novia intentando que de entre sus brazos se incorpore su novio muerto para volver a casa.

Todo lo desnuda con elegancia Cuarón en Roma. La doble moral, la respiración del tiempo, la medicina social, el padre como eje del núcleo familiar alrededor del que todo gira, lo mismo que al del televisor; la expectación de los hijos al volver a casa, y su desazón cuando no regresa de un viaje a Canadá; la humildad de los sirvientes en vértigo por escaleras imposibles o en sótanos donde celebrar solidariamente su alegría; la sacudida de un terremoto como amenaza y metáfora política y emocional; la muerte y embalsamamiento de un bebé al nacer; el desgarro de una mujer que se descubre abandonada, la depresión de una Cleo, siempre lenta y silenciosa, prematuramente envejecida su juventud, con miedo a perder el nido donde es abnegadamente feliz dando aliento al vuelo cotidiano a su cuidado. Momentos de drama como poemas en un puño, igual que la lírica que tiene los niños jugando a chapotear en el patio recogiendo granizo como si fuesen moras de lluvia blanca. La cámara siempre de derecha a izquierda encuadrando intimistas fotografías de ternura y melancolía, lo significativo, los matices de lo real y de lo mágico.

Roma enamoró en Venecia donde ganó el León de Oro, y en Nueva York cuyos críticos igualmente la premiaron. Es posible que consiga algún Óscar y el Goya de habla hispana. La premiarán también los espectadores que la disfruten en Netflix, y los que vayan al cine donde es más poderoso el hechizo de este hermoso cuento de hadas sobre las épicas cotidianas de una casa de tres grandes mujeres, que representan el corazón de ser madre. Doña Teresa, la abuela tótem de la familia apoyando la metamorfosis de su hija y la complicidad dulce de los nietos; una profesora liberal a la que su marido deja por una mujer más joven y que vence su abandono con firmeza y espíritu de aventura –estupenda Marina de Tavira- y Cleo; la imprescindible chica doméstica y nana de Cuarón que en su infancia se llamó Liboria (Libo) Rodríguez. Y a la que a su vez cuida su manita Adela. Todas componen las identidades de la mujer del siglo XX que afrontaron con valentía la dependencia social del marido, y su emancipación después de quedarse solas por diferentes circunstancias. Un fresco social con la belleza de su épica familiar –un hogar donde reconocernos- que Cuarón nos cuenta con mimo de ritmo, de planos y secuencias que parecen coreografías –hay muchas en Roma- Y con una mayoría de actores amateurs y jugando igual que un niño a crear con los niños Toño, Paco, Sofi y Pepe travesuras para provocar en los intérpretes adultos espontáneas reacciones al guión, en busca de mayor naturalidad y verosimilitud de la historia.

En 2013 nos llevó Alfonso Cuarón con la destreza visual de Gravity al espacio y convirtió en heroína de ficción y de igualdad de género a Sandra Bullock. Ahora, con su última película de goce y de piel, rebosante de una humanidad que ya no existe, nos recuerda que todas las memorias conducen a Roma.

*Guillermo Busutil es escritor y periodista

