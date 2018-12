Las catanas las carga el diablo. Lejos, perdida entre los siglos, quedó la referencia que predicaba el inefable maestro Kenobi sobre los sables de luz en el Episodio IV y que, a mi corto juicio, pudiera aplicarse, analógicamente y salva rerum substantia, al referido sable japonés: «El arma de todo caballero, no tan abyecta como las armas de fuego, un arma noble para tiempos más civilizados». Lo que se nos vendía y transmitía, no sólo históricamente sino también a través de la literatura y el celuloide, respecto de la honorabilidad del filo del samurái ha quedado desperdigado y corrompido por la globalización y la postmodernidad. La venerabilidad de aquellas hojas históricas yace muerta como una triste sombra de lo que fue, como un despojo marchito cuya estética, al menos en occidente, sobrevive únicamente en manos de delincuentes, barriobajeros, pandilleros y demás gente de malvivir. Habrá de todo, no digo que no, pero insisto: Estos ojitos, que no me lo han contado, han visto más catanas en los depósitos judiciales de los juzgados de instrucción que en los museos. Para acumular casuística mediática en torno al tema tampoco hay que correr demasiado. A golpe de google, los perros comienzan a meterse en danzas. ¿Qué tendrá, hoy por hoy, la catana que a tanta chusma convoca? Hace tan sólo un mes, la Policía Nacional detenía en Torremolinos a dos individuos por asaltar un domicilio armados con una catana. En el tiroteo que tuvo lugar en la Palmilla el pasado mes de junio, ya se intervinieron por el referido cuerpo de seguridad más catanas que armas de fuego. También refiere la prensa local que alguna catana rondaba en el entorno de la presunta agresión sexual sufrida por una empleada del hogar en nuestra ciudad a primeros de mes. En torno a marzo, se liberaba en Mijas a un joven que había sido secuestrado durante varias horas y a quien sus captores habían torturado y amenazado con, ¿lo adivinan?, una catana. Y, oigan, tan sólo les hablo de Málaga y de este año. Si abriera el cerco temporal y territorial, les juro que les aburro. Son legión. El recuerdo colectivo, perdón por rememorar tan escalofriante suceso, aún no ha olvidado el macabro caso del asesino de la catana, allá por el año dos mil, en Murcia. Pero, por seguir con la casuística local, si me lo consienten, les refiero la perla más reciente. Reseñan los medios, y así se lo traslado yo a ustedes, que un individuo cuya edad rondaba los cuarenta acudió armado al domicilio de su madre para exigirle dinero. A continuación les dejo caer una serie de elementos que aportan datos sustanciales a la trama. La edad del sujeto: No hablamos de un niño. En ese tramo vital por donde campea el presunto agresor se presume una madurez, los alrededores de las partes nobles son ya más turbios que claros, por así decirlo. El arma: de nuevo la que ya les he referido hasta la saciedad, el alfanje japonés. El móvil: El vil metal, la pasta, lo de siempre. La víctima: la madre, válgame Dios. Ya ven, un conjunto de piezas que, engarzadas entre sí, conforman una película grotesca que, de no ser real, provocaría incluso risas. Resulta que un tipo de treinta y largos va a pedirle dinero a su madre, ésta se niega y, ni corto ni perezoso, regresa al domicilio, catana en mano, para aporrear la puerta y exigirle ese puñado de euros. Cuentan las noticias, para más vergüenza, que al no conseguir su objetivo, el tipo pretendió arrancar un pendiente de la oreja de su progenitora. Así, a las bravas, como el que agarra higos. Pero lo peor ya no es el dinero, ni el pendiente, ni el tirón de la oreja, ni tan siquiera las lesiones. Lo peor es imaginar qué vueltas tiene que dar la tierra, qué giros el universo, para que los astros o los malos hados del destino se cuadren y permitan que una madre entrada en años tenga que protagonizar un capítulo en el que un hijo, su propio hijo, aparezca con coreografías de catana para exigirle dinero por la fuerza. Como si de una peli de Almodóvar se tratara. Hattori Hanzo debe estar revolviéndose en su tumba.