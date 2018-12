'Reciclar para vivir', por Alberto Ruiz

El tema del reciclaje es recurrente y somos muchos los que intentamos ponerlo en práctica. Pero no es ni fácil ni evidente. Necesitamos aprender a separar los residuos a partir de unas pautas acordadas para todos los municipios, grandes y pequeños. Es necesario saber, por ejemplo, qué se tira a la bolsa amarilla: tetrabriks, bolsas y botellas de plástico, barquetas de productos alimentarios, botes de plásticos revestidos de papel de aluminio, etcétera, ¿sucios o limpios? Que nos indiquen qué hacer con las bombillas o las latas de metal; cómo reciclar el vidrio (botellas, botes de conservas y sus tapas, vidrio marrón, verde y blanco todo junto). Y, de paso, no estaría mal definir los colores de las bolsas según su uso y desechar las variantes. Y vigilar que los camiones no las mezclen al recogerlas.