De la Torre reclama

No sabe Moreno Bonilla la que le ha caído. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ya ha puesto deberes al nuevo Gobierno andaluz. Que no ha nacido todavía. El primero en el peligro de la reivindicación. El alcalde ha hecho del agravio a Málaga (que existe) toda una exageración y un estilo político. Que le ha dado réditos buenos.

La palabra rédito está ahí un poco sola y esdrújula, suplicando saltar del banquillo al folio harta de ser empleada sobre todo en economía, teniendo como tiene una vocación poética. Réditos. Con acento en la i también está interesante como término. 'Redítos'. Aunque bordea la cursilería. El alcalde cree que la Junta le debe a Málaga 26 proyectos. Si los sumamos a los cien que la oposición municipal dice que De la Torre le debe a Málaga, ya tenemos una bonita suma de 126. Y dos huevos duros. 128. Va a estar interesante ver si De la Torre es tan reivindicativo, tan mosca colchonera con el Gobierno de Vox, Ciudadanos y PP como con el del PSOE. Habrá que ver si los nuevos consejeros le dan bola y lo reciben o si le huyen como quién huye del aliento a ajo. A Málaga le deben mucho y hay que ponerse borde a veces para conseguirlo. La Junta renquea del lado de la descentralización y tiene, por ejemplo, formado un cipote con las obras de la avenida de Andalucía y la Alameda que no tienen justificación. Ninguna. Años de obras y chapuzas e imprevisión y la zona noble de la ciudad hecha un Cristo.

A la Junta no le conviene adecentar nada la parte de la Alameda en la que está trabajando para así joder la peatonalización de la zona sur que acomete el Ayuntamiento como gran proyecto para las elecciones municipales. Van a procurar que la foto del regidor en la zona quede estropeada. Si la hay. La foto. Manchada con casetones, ladrillacos, zanjas, vallas y quitamiedos color caca. De la Torre es un epistolero o epistolista, o sea, que escribe cartas que son epístolas o misivas a los Reyes Magos. O a la Junta de Andalucía. Llenando folios y folios de cuestiones pendientes. Ha nacido la oposición a la Junta derechona: Francisco de la Torre. Reclameitor. No al metro en superficie al Civil, arreglo de atascos en el PTA, tercer hospital ya, etc. Un etcétera más largo que un día sin bar. De la Torre pone deberes a la Junta. El agravio, para el que se lo trabaja.