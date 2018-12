Espera sin esperanza

Siendo realistas, la reunión de hoy y el Consejo de Ministros de mañana en Barcelona o echará gasolina al incendio (en el peor de los casos) o creará una ficción de cierta normalidad, para ir tirando (en el menos malo). Mejor no engañarnos: todos los síntomas indican que los secesionistas han pasado el punto de no retorno en el conflicto, y ya no serán capaces de regresar a una posición que pueda resultar admisible para el Estado. Esa incompatibilidad radical de fondo en los objetivos de cada parte imposibilitará al final que el Gobierno tenga una hoja de ruta creíble. Triste, que lo único que quepa sea prolongar el empate cuanto sea posible, hasta que el conflicto se pudra, o hasta que, por una razón o por otra, se acabe yendo de las manos. El único consuelo (personal, de cada uno) será aguardar lo que señale la mano del destino entre los bomberos, no entre los incendiarios.