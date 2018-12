Nazismo gramatical

Cierta lingüista española nos informaba recientemente sobre la inconveniencia de expresarse de acuerdo a una norma lingüística, de aspirar a hablar en la variante culta de nuestro idioma. Argumentaba a continuación que dicha variedad culta no era otra cosa que un instrumento de dominación por parte de estratos sociales concretos, con el propósito de perpetuar su situación de privilegio. Venía a decir que «cuando criticamos formas de habla que se alejan del canon lo que estamos perpetuando es el desprecio por aquellas formas lingüísticas que han sido marginadas y ridiculizadas por motivos que tienen mucho que ver con el poder y muy poco con la lengua» y que proceder de esa manera equivale a ser un «talibán del idioma» o, más específicamente, un grammar nazi. «Pero, afortunadamente, de ser un grammar nazi también se sale», concluía.

Pues bien, esta lingüista y yo debemos de vivir en países distintos. Porque lo que yo observo invariablemente es que lo que suscita burla es la expresión culta, la búsqueda de la palabra más adecuada y específica para cada ocasión. No al revés. Y, en mi modesta opinión de no lingüista, en los tiempos que corren necesitamos subjuntivos y condicionales a raudales. Bienvenidos el argot y la germanía pero, en la época de «si no estás en mi trinchera, estás en la de enfrente», urgen expresiones que recojan la complejidad del mundo que nos rodea y describan con precisión toda la gama de grises que hay entre el blanco y el negro. Nos sobran los razonamientos y fórmulas simplistas y las verdades dogmáticas repetidas hasta la saciedad. De esa forma, entre otras cosas, contribuiríamos a no utilizar de modo banal determinadas palabras que se usan con demasiada ligereza, como talibán y nazi.