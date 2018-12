Cerrando casas

Desde que tengo uso de razón me ha costado asimilar el mal trago que generan las despedidas de los lugares que habitamos. No les hablo del alivio que pueda infundirnos una huida deseada, ni de la alegría que irradiamos cuando optamos por pasar de una situación a otra que nos conviene. Me refiero a las despedidas, así, en seco, sin más. Las mudanzas, por ejemplo, siempre me han infundido tremendas dosis de pesadumbre. Cerrar una casa de manera forzada, con todo lo que ello conlleva, suele aparejar tribulación. Resulta fácil disponer de tus enseres u objetos queridos para distribuirlos entre las cuatro paredes que van a conformar el recinto sacro donde uno vuelca las esperanzas de edificar su hogar, su proyecto profesional y de vida. Pero todo se torna diferente cuando la operación te apremia a lo contrario. Empaquetar es tedioso, al igual que vaciar armarios. No resta más que silencio entre los pequeños electrodomésticos, la cubertería, las fotografías, la ropa, las cajas de cartón y la cinta de embalar. A veces, ni siquiera queda hueco para la esperanza, no hay lugar para los sueños. La cruda realidad se expande como un insípido reguero de juguetes rotos, una irremediable contrariedad sin más futuro que el recuerdo ni más eficacia que el olvido. Siempre hay alguien que recoge las casas antes de cerrarlas. Siempre hay alguien que las ordena, que selecciona y desecha. Siempre hay alguien que empaqueta. En ocasiones, es el propio interesado. Otras, un familiar o un amigo. A veces, incluso, un aséptico tercero ligado profesionalmente a una empresa de mudanzas o transportes. Alguien, en cualquier caso, será quien abra aquella puerta y comience a dar un primer vistazo a las dependencias, a las habitaciones. La recogida previa de una casa antes de su cierre es uno de los más eficaces y certeros acontecimientos para llegar a darnos cuenta de cuáles son los objetos que verdaderamente nos importan. Quizá, lo más fácil sería empezar por lo estructural, por aquellas cosas que, a pesar de carecer de apego emocional, siempre nos van a servir allá donde vayamos: una tostadora, los cubiertos, manteles. Todo ello se precinta sin demasiado miramiento. Los libros, si bien gozan de una mayor valoración entre los bienes del propietario, tampoco son causa de demasiada problemática. Son fáciles de empaquetar, cuadriculan a gusto, encajan en los huecos, no suelen ser frágiles y, lo que es mejor, te permiten, por su homogeneidad, una recogida más o menos mecánica que no da pie a que la mente cabalgue mientras tanto por campos de poca conveniencia. Después de esto, hay que tragar saliva. Viene lo más difícil, pero no lo peor. Abrir los armarios de alguien siempre agita los recuerdos, incluso los más ocultos, los que creíamos perdidos entre las grietas de nuestro cerebro. Su vestido de fiesta, la bufanda del amigo invisible, aquellos zapatos de tacón que le destrozaron los pies, la chaqueta con la mancha de tinto que nadie fue capaz de hacer desaparecer, los abrigos que abrazaron sus inviernos y las camisetas que airearon sus veranos. Carne de recuerdo, amores desgajados sin reparo, emoción que tiembla, una película vital e irremediable, clara e inefable como la mañana, cruel e inamovible como la realidad. Pero queda aún el trago más amargo. Los objetos de diario, lo cotidiano. Queda un libro a mitad, su anillo, una taza sin fregar o los apuntes de las oposiciones de Magisterio. Todo derramado, disperso, sin un enlace común que lo sostenga más allá del inconsolable dolor que, en lo más profundo del pecho, no cesa en su ensañamiento y nos fustiga y lacera como un filo áspero que atravesara lenta y repetidamente las entrañas. Queda también la imagen del confeso en los medios. Aquel que, por su propio bien y el de otros, más le valdría no haber nacido. Aquel que se la llevó. Aquel que deja vacías de contenido palabras como redención y reinserción. Aquel que en mala hora fue parido y cuya existencia, Dios me perdone, pongo hoy en tela de juicio ante los hombres. Aquel que, maldito sea, quebranta los pilares de mi fe y de mis creencias y a quien, hoy por hoy, yo no tendría capacidad de otorgar perdón ni misericordia alguna en esta vida ni en la otra.