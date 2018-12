Mientras no cesa la cruzada frente a la medicina homeopática, a la que al final solo se la acusa de no servir (supuestamente) para casi nada, o ser mero placebo, se desata la polémica mucho más real del abuso de la prescripción de estatinas, cuya generalización, al parecer, podría llegar a producir más daños que bienes. Se trata de un debate viciado por el poder de los laboratorios y su influencia sobre no pocos científicos, prescriptores y dispensadores. Las autoridades sanitarias tienen la responsabilidad de velar por las reglas de juego de la salud, que no puede estar a expensas del poder de los lobbies del complejo industrial-farmaceútico-sanitario, de sus luchas internas y de sus campañas. Y se echa en falta un mayor peso de la sociedad civil y los consumidores sanitarios, para que la grada donde está el público diga algo, y en el partido no cuenten solo jugadores, árbitro y palco.