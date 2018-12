'Esperanza en 2019 contra el CO2', por Pablo Osés Azcona

Habrá que fabricar esperanza a raudales después del desastre de la Cumbre de Katowice contra el calentamiento del clima. Tanta como para esperar que EEUU, Arabia Saudí y Rusia que están frenado suicidamente la lucha contra el CO2 se reconviertan. Es posible pues su actitud es demasiado irracional. Todo podría cambiar con un tsunami de amor mundial generalizado que civilizara sus actitudes tan antihumanos y las inercias tan suicidas de los demás. Pero me temo que no será así. El calentamiento erre que erre nos seguirá torturando a todos. A los pobres más, pero, y esta es la gran novedad, también a los ricos les afectará. Y como no podrán todos escaparse a Noruega o Nueva Zelanda tendrán,que emprender intensamente, para defenderse, la lucha salvadora contra el cambio climático. Tendrán que dedicar con prisas todo su dinero para producir energías sostenibles y eliminar el carbón y petróleo. La esperanza tiene fundamento.