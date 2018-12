El vuelo del águila

Hay que ver las varas de medir que tienen estos chicos del PSOE, ponen el grito en el cielo porque VOX esté en la mesa del Parlamento andaluz y resulta que ellos están gobernando España con los cómplices políticos de ETA, los golpistas de la Generalidad y otros secesionistas enemigos feroces de la Constitución. Bendodo lo decía con naturalidad, es normal que Vox esté en la mesa. Ya el día 3 de diciembre, a menos de veinticuatro horas de conocidos los resultados electorales en la finca, salían a la calle a protestar de la democracia los antisistema que Susana disculpaba, y hasta agredieron a periodistas en Cádiz. Existen las fake news, claro que sí, y existe también la cara dura. Si el gobierno no es mío, hablo de pacto de la vergüenza e incendio la pradera de las redes. Pero ¿y los EREs, las black cards, la tasa más alta de paro de España, los resultados académicos de PISA, la espera media de quirófano...?, ¿de eso no se habla? Y es que perder el poder se lleva fatal.

Ahora a ver a Juanma de presidente por carambola, no es que Marín sea un Kennedy de la política, no, pero puede que le haga sombra y el vice reluzca más que el presi, pero se verá, no hay que adelantar acontecimientos, que ya vienen éstos veloces. El caso es que en Andalucía los que perdieron las primarias –llamémoslas así– son los que ahora gobernarán, aunque Soraya esté de cuerpo político presente, habrá que ver qué nombre tiene esto en el próximo futuro.

Allá arriba a la derecha, el acoso a los medios de comunicación fue rutina el 21 de diciembre, en Barcelona. Gritaban los facinerosos «prensa española, manipuladora». Un periodista de Intereconomía recibió un puñetazo que se independizó en su cara, siendo retransmitida la escena de su agresión.

A la misma hora, una erupción volcánica en Indonesia provocó un tsunami que dejó más de 400 muertos y miles de heridos. Para que después digan del hombre, la naturaleza siempre ha sido más cruel y devastadora, incluso antes de que el primer homínido se levantara sobre la tierra. Las glaciaciones, las lluvias de meteoritos gigantes, los fuegos causados por un rayo que asolaban la naturaleza, los depredadores que daban cuenta de las especies más débiles, como sigue sucediendo hoy, terremotos y maremotos cruentos€, el hombre siempre es un aprendiz de brujo en la escuela de madre natura. Y eso que dijo Dios (Génesis 1:26): «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra (€)». Pero ya se sabe que el hombre siempre se lleva las culpas de todo.

El Etna también erupcionaba en Sicilia poco después, aunque sin dejar bajas y sin que la Camorra dejara de trabajar bajo las cenizas y la impresionante imagen de los ríos de lava. Lo comentamos en la Casa de Navarra, carretera de Fuengirola-Mijas, aunque no vi por allí a Carlos, su fundador, qué maravilla de bandera la de esta tierra, allí enmarcada, de paño rojo con el escudo en el centro, formado de cadenas de oro dispuestas en cruz, aspa y orla, y una esmeralda verde al centro y timbrado con la corona real.

Muy cerca, el mijeño Francisco Sedeño, vuelto hace unos días de Kazajistán, de una exhibición mundial de cetrería, deja volar a Debla, su magnífica y única águila, que evoluciona desde lo alto y en círculos apartando la mirada de tanta tontería de aquí abajo. Por cierto, que Angela Merkel declaraba hace ya tiempo que El vuelo del águila, de Jurgen Osterhammel, le había transformado su perspectiva del mundo. Una curiosidad es que estas aves, que pueden llegar a vivir hasta los setenta años, a los cuarenta deben tomar una difícil decisión. Buscarse un refugio para unos ciento cincuenta días en una pared rocosa y golpearse el pico hasta partírselo e iniciar la espera de que le salga uno nuevo y sus uñas también crezcan nuevas para poder seguir viviendo. Eugenio de Nora escribió:



Fui despertado a tiros de la infancia más pura

por hombres que en España se daban a la muerte.

Aquí y allá, por ella. ¡Mordí la tierra, dura,

y sentí sangre viva, cálida sangre humana!

Hijo fui de una patria. Hombre perdido: fuerte

para luchar, ahora, para morir, mañana.