¿Qué es necesario para ser poeta?

El poeta checo Rainer Maria Rilke mantuvo correspondencia con un joven poeta llamado Franz Xaver Kappus. Las cartas se publicaron veinte años después de morir Rilke con el título Cartas a un joven poeta (publicado en 1929). Una recopilación de los consejos que podemos encontrar es la siguiente: «No mirar hacia fuera sino entrar en usted. No preguntar a nadie sobre la calidad de los versos ni comparar con otros. Intente, como el primer hombre, decir lo que ve y lo que experimenta y ama y pierde. Descríbalo todo con sinceridad interior, tranquila, humilde, y use, para expresarlo, las cosas de su ambiente, las imágenes de sus sueños y los objetos de su recuerdo. Si te encierran, siempre encontrarás inspiración en tu infancia. Una obra de arte es buena cuando brota de la necesidad. Para ser poeta hay que entrar en sí mismo. Para ser poeta lo que se necesita, sin embargo, es sólo esto: soledad, gran soledad interior. No excluya la tristeza. ¿Se puede vivir del arte? El arte es un modo de vivir».

Venancio Rodíguez Sanz. Málaga



Pistas de hielo, capricho insostenible

En los últimos años, han proliferado la instalación de pistas de hielo en diversos municipios del sur peninsular como atracción festiva en el periodo navideño. La Fundación Savia ha enviado sendas cartas a la Federación Andaluza y Española de Municipios y Provincias, solicitando a sus presidentes, Abel Caballero y Fernando Rodríguez Villalobos respectivamente, que, desde las instituciones públicas no se potencie las actividades recreativas que suponen un claro y contundente impacto.

Esta actividad, importada de países nórdicos, requiere de un altísimo consumo energético para mantener las placas de hielo en ciudades del sur cuyas temperaturas quedan muy lejos de los valores mínimos que se necesitan para mantenerlas de manera natural. El cambio climático hace que las temperaturas sean cada vez mayores lo que hace que, a su vez, se requiera mayor consumo energético para enfriar las placas, entrando en una espiral perniciosa para todos.

Desde diversos ayuntamientos se está potenciando esta actividad, situación que viene denunciando la Fundación Savia desde hace cuatro años, solicitando que se opte por instalaciones que no requieren de frío y que permiten el disfrute de todos con idénticas características y garantías, es el llamado hielo sintético o ecológico. Opción de fácil y cómoda instalación y que evitaría el descomunal consumo energético de las pistas actuales de hielo artificial.

La Fundación Savia ha solicitado a la FEMP y FAMP que se lidere desde estas federaciones, una transición hacia opciones más sostenibles. Permitiendo el ocio y la diversión, las actividades lúdicas en periodos vacacionales pero, a la vez, no se agreda el medio ambiente y se eviten enormes facturas de consumo eléctrico, incomprensible.

Las instituciones públicas tienen que dar ejemplo en cada una de sus acciones y decisiones, máxime en actividades tan notorias y de tanto impacto como las recreativas. Esperamos este, sea el último año donde veamos esas grandes máquinas frigoríficas en nuestras plazas y parques.

Antonio Aguilera Nieves. Málaga