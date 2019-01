Benalmádena acierta

Estoy orgulloso del ayuntamiento de Benalmádena. Esta entidad municipal ha acertado difundiendo en eslogan ¿Yo?, ¡Compro en Benalmádena en estas navidades! en una promoción para los comercios propios en una campaña propia de la asociación ¿Yo? ¡Producto Andaluz! Esta conciencia colectiva a favor de la propia economía aumentará el crecimiento económico suscitando a los ciudadanos a comprar regalos de navidad y otros bienes de consumo en su pueblo precioso. La asociación YPA implementó esta promoción en Benalmádena en estas fechas durante varios años hace unos lustros instalando pancartas de 5 metros por 90 cm de ancho con el eslogan en el pueblo, costa y Arroyo de la Miel. Me costaron mucho dinero debido a la elaboración minuciosa que daba credibilidad al mensaje. Todo hay que decirlo. Los traidores me llamaron fundamentalista, Ayatolá Bartolo, Yihadista ... No me llamaron Donald Trump, porque ése no había ganado las elecciones todavía. Nadie de los 50 mil habitantes alzó la voz apelando por el sentido común en aquel entonces. El concejal de comercio ordenó la retirada de las 6 pancartas con el pretexto: "Ocupan el espacio público". Han causado déficit intencionadamente. Ponen 3 millones de lazos amarillos en Cataluña, el tribunal Constitucional declara que no hay nada incorrecto y me tratan como a un criminal por colocarlas en Andalucía. Ya estoy viejo para esos galopes, no tengo energía ni dinero. Felicito a los amigos que conocen el currículum de YPA en el ayuntamiento de Benalmádena por tomar el relevo de mi activismo siguiendo mi pauta. Seguiré denunciando los ataques subrepticios contra la economía autóctona y autoestima de la población.

Bartolome Florido