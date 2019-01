Iniciamos una nueva añada y parece ya lejano el año recién despedido; miramos a éste envuelto en una miscelánea de nebulosos recuerdos y reincidimos, una vez más, en proyectar expectativas ante este nuevo período, el cual afrontamos siempre con la sempiterna duda de lo que nos deparará. Comienza 2019 y el temor a lo desconocido se entrevera con una visión esperanzada connatural al ser cuando medita sobre la vida.

Las tribulaciones por el transcurso del tiempo son inherentes al individuo como lo es su propio pensamiento. Si reflexionamos sobre este paso temporal, los doctos nos explican este fenómeno: por una parte, como un flujo en la que todo momento futuro vendría hacia el presente y se retiraría hacia el pasado; por otra, también se considera este transcurrir como un avance progresivo del instante presente hacia el porvenir. Las percepciones de una y otra dependerán de la conciencia del sujeto en relación con la propia vivencia del acontecer de su existencia.

Málaga, un nuevo año, el devenir de su tiempo, todo un dilema que nos planteamos anualmente cuando comenzamos enero. Parafraseando a San Agustín en su obra Confesiones, sobre esta disyuntiva me planteo: pero mientras la medimos, ¿de dónde viene (Málaga), por dónde pasa y adónde va? ¿De dónde, sino del futuro? ¿Por dónde, sino a través del presente? ¿A dónde, sino al pasado? Luego esta ciudad viene de lo que todavía no es, pasa por lo que no tiene duración y se dirige hacia lo que ya no es.

En las últimas cuatro décadas, Málaga ha pasado de ser una urbe postergada con atisbos provincianos a configurarse como referente turístico y cultural; una capital de éxito aunque sin un continuo desarrollo y perseverancia, palabras como mejora, logro y renombre no tienen significación. Mis mejores deseos para esta realidad. Feliz Año.