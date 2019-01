Sublevarse no es razonable

Cuando usted anima a la sublevación de los catalanes, Señor Torra, estoy convencido de que usted cree tener la razón. No hay más que verle, con esa pose altiva, barbilla empinada, manos abrazadas a sí mismas, sonrisa autosuficiente, para creer que tiene razón. Tiene razón porque está convencido de tenerla. Eso ya es un mérito que ni siquiera Sócrates reclamó cuando se atribuyó saber únicamente que no sabía nada. Seguramente Sócrates no tenía razón, al menos, no como usted.

Gente tan razonable como usted ha rellenado los libros de historia que yo tuve que aprenderme desde que era niño y que aún sigo aprendiendo porque hay demasiada gente que enarbola razones como banderas para imponerse sobre otros. Razones que han regado de sangre las playas, los campos y las plazas.

Fueron razones muy justas las que tuvieron los romanos para crear su imperio. Razones las de la Iglesia durante la Inquisición o la de los musulmanes para matar a infieles. Razones las de Napoleón para invadir Europa. Razones las de los países colonialistas para arruinar el futuro de los países que ocuparon. También tuvo sus razones Gavrilo Princip para asesinar en Sarajevo al Archiduque Francisco José I de Austria y a su esposa y así precipitar el estallido de la I Guerra Mundial. Tampoco le faltaron razones a Francisco Franco para despegar en el Dragon Rapide aquel funesto 18 de julio. No me olvido de Adolf Hitler, de quien estoy seguro de que tuvo sus razones para invadir los países de su alrededor y provocar el mayor holocausto de la historia. Y no le faltaron razones al Emperador Hirohito para destruir Pearl Harbour, ni a Harry S. Truman para lanzar las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki.

Señor Torra, aquí no le falta razón a nadie. La razón se ha convertido en el bien más democrático y universal. Todo el mundo es dueño de ella. Lo más curioso es que aquellos que analizan la historia convienen que los que un día creyeron tener la razón absoluta convirtieron sus actos en una sinrazón. Lo amargo es que a los historiadores sólo les creemos cuando nos cuentan los acontecimientos pasados, nunca cuando pronostican el futuro.

La razón no se adquiere ni se invade. La razón se busca, se cuestiona, se somete al escrutinio de los sabios, se alimenta de criterio, se hace crecer con el consenso y la empatía, se complementa con ideas aparentemente adversas. Se convierte en Ley. Convive con todos nosotros en un solidario equilibrio. La razón, Señor Torra, no es ningún cetro de poder. No le pertenece ni a usted ni a nadie.

Seguramente, si leyera esta columna, me compadecería usted, porque Señor Torra, yo soy de los que no creen en la razón absoluta. Porque soy de los que piensan que para tener razón es necesario que las personas te la den, y si no es así hay que escuchar los argumentos en contra y razonarlos, que en eso se basa la democracia. La verdadera razón siempre cede ante otras razones para imponer la paz y el consenso. Así se construye el futuro de los pueblos.

Para el año nuevo le propongo que haga un esfuerzo por escuchar las razones de aquellos que no piensan como usted, de aquellos a quienes no ha convencido aún y no le aplauden antes de hablar. Trate de buscar razones en los argumentos del otro, de acercar posturas, de aceptar cambios, de ser humilde con quien no piensa como usted.

Créame, mejor que sublevarse para que le den la razón, es razonar para no tener que sublevarse.